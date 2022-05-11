Премьер Саксонии раскритиковал запрет на поставки российской нефти

Ввод запрета на поставки нефти из России сильно вредит Германии, сообщает ТАСС со ссылкой на премьера Саксонии Михаэля Кречмера.

В МИД Франции назвали введение эмбарго на российскую нефть вопросом нескольких дней

По его словам, настало время посмотреть, «кому это действительно вредит». Готовящийся шестой пакет ограничительных мер против Москвы может нанести объединению серьезный ущерб.

Кречмер указал, что страны Европы будут покупать энергоносители не в России, а образовавшийся дефицит придется восполнять с помощью источников из РФ.

Как сообщалось ранее, запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций, сообщает агентство DPA со ссылкой на источник.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкции Против РоссииНефтьЕвросоюз
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