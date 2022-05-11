Премьер Саксонии раскритиковал запрет на поставки российской нефти

По его словам, настало время посмотреть, «кому это действительно вредит». Готовящийся шестой пакет ограничительных мер против Москвы может нанести объединению серьезный ущерб.

Кречмер указал, что страны Европы будут покупать энергоносители не в России, а образовавшийся дефицит придется восполнять с помощью источников из РФ.

Как сообщалось ранее, запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций, сообщает агентство DPA со ссылкой на источник.

