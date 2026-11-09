Ограничения на подачу электричества ввели на всей территории Крыма

Уточняется, что ограничения связаны с недостаточным объемом электроэнергии, которая поступает на полуостров по магистральным сетям. Они необходимы «для ликвидации перегруза электрических сетей, чтобы не допустить аварии в энергосистеме».

«Соблюдение графиков отключения... в настоящее время невозможно. Отключения... происходят оперативно, в зависимости от ситуации... что исключает предварительное информирование потребителей», - говорится в сообщении.

В «Крымэнерго добавили, что для социально значимых объектов применяются резервные схемы электроснабжения.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов объявил о продлении осенних каникул в школах из-за сложной ситуации с электроснабжением, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

