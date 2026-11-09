Песков: Встреча в Абу-Даби пройдет без участия европейских представителей

Отвечая на вопрос журналистов об участии европейцев, он указал, что у них «есть свои каналы общения», как с американцами, так и с украинцами.

«И уже они, по всей видимости, выстраивают своей механизм координации. Но еще раз повторяю: речь идет о трехсторонних переговорах», - цитирует представителя Кремля RT.

Ранее Песков рассказал, что в состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби войдут заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Возглавит её помощник президента Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

