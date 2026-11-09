Песков: Встреча в Абу-Даби пройдет без участия европейских представителей
Переговоры, которые пройдут в Абу-Даби с участием России, США и Украины, будут трехсторонними. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопрос журналистов об участии европейцев, он указал, что у них «есть свои каналы общения», как с американцами, так и с украинцами.
«И уже они, по всей видимости, выстраивают своей механизм координации. Но еще раз повторяю: речь идет о трехсторонних переговорах», - цитирует представителя Кремля RT.
Ранее Песков рассказал, что в состав российской делегации на переговорах в Абу-Даби войдут заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин, а также представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский. Возглавит её помощник президента Владимир Мединский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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