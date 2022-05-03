Слезть с нефтяной иглы. Новые санкции изменят экономику России

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с документом, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, в отношении которых введены ответные санкции РФ, а также в их пользу вывозить из России сырьё и продукцию. Речь идет о США и «недружественных странах». Правительству РФ Путин поручил в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, попадающих под санкции.

«Последствия весьма серьезные (из-за подписания указа об ответных санкциях РФ– прим. НСН). Мы поставляем и нефть, и газ, и металл, в том числе редкоземельные металлы, что более важно, и золото всему миру, в том числе в «недружественные страны. Сегодня все замерли в ожидании – что ж мы там увидим. Пока мы не увидим реального списка тех, кто находится под санкциями, мы не сможем понять глубину проблематики. Здесь, как в любом деле важны детали», - подчеркнул экономист.