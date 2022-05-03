Слезть с нефтяной иглы. Новые санкции изменят экономику России
Последствия от введения новых ответных санкций России могут быть очень серьезными, вплоть до перестройки всей экономики страны. Определенность наступит после того, как будет сформирован персональный санкционный список, считает профессор ВШЭ Евгений Коган.
Пока правительство России не сформирует список персон, на которых будут распространяться новые санкции, понять, насколько значительным окажется влияние ограничений, сложно, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в отношении недружественных иностранных государств, сообщает пресс-служба Кремля. В соответствии с документом, запрещается совершать сделки и исполнять обязательства перед зарубежными физическими и юридическими лицами, в отношении которых введены ответные санкции РФ, а также в их пользу вывозить из России сырьё и продукцию. Речь идет о США и «недружественных странах». Правительству РФ Путин поручил в 10-дневный срок утвердить перечень лиц, попадающих под санкции.
«Последствия весьма серьезные (из-за подписания указа об ответных санкциях РФ– прим. НСН). Мы поставляем и нефть, и газ, и металл, в том числе редкоземельные металлы, что более важно, и золото всему миру, в том числе в «недружественные страны. Сегодня все замерли в ожидании – что ж мы там увидим. Пока мы не увидим реального списка тех, кто находится под санкциями, мы не сможем понять глубину проблематики. Здесь, как в любом деле важны детали», - подчеркнул экономист.
По прогнозам эксперта, новые санкции могут спровоцировать рост цен на нефть.
«В основном потребителями российской нефти являются европейские страны. Они говорят о значительном потреблении российской нефти. Россия экспортирует порядка 6-6,5 млн барреля нефти в день. Думаю, будет идти речь о том, что мы сократим поставки в Европу минимум на 2-2,5 барреля в день. Считаю, это может вызвать серьезный дополнительный рост цен на нефть», - сказал эксперт.
Евгений Коган считает, что в сложившейся ситуации России придется менять экономическую модель.
«Понятно, что нефть в большом объеме формирует наш бюджет, и наши доходы сократятся процентов на 20. Это серьезный удар для экономики страны, он отразится и на курсе рубля.
В этом случае, думаю, мы будем перестраивать свою экономику. Мы всю жизнь мечтали слезть с нефтяной иглы. Будем слезать – не было бы счастья, да несчастье помогло», - заявил собеседник НСН.
Ранее завкафедрой стратегического планирования и экономической политики МГУ им. Ломоносова Елена Ведута в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что в новый санкционный список в России попадут прежде всего конгрессмены США, агрессивно настроенные по отношению к России.
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