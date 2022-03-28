«От Европы к Азии»: Аналитик предрек частичный передел мирового рынка нефти

При этом, по его словам, пока сложно сказать, какое место на мировом рынке в сложившейся ситуации займет Россия.

«Явно будет продолжаться замена рынков сбыта. Мы постепенно будем уходить на азиатские рынки. Те, кто раньше поставлял туда: Саудовская Аравия, ОАЭ и так далее – все больше будут уходить на европейский рынок. То есть мы будем с ними меняться. Но это займет довольно продолжительный период времени, вплоть до года. И то, не полностью. Видимо, мы будем уходить из Европы частично. Плюс сейчас рынок перестраивается, потому что многие компании не понимают, что конкретно из-за этой огромной массы санкций, введенных против России, теперь там можно делать. Все боятся попасть под штраф. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время экспорт нашей нефти снизится, а дисконт на нее вырастет», - добавил аналитик.

Он считает, что от сложившейся на рынке ситуации могут выиграть почти все страны-экспортеры нефти, на которых не наложены санкции.