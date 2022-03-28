«От Европы к Азии»: Аналитик предрек частичный передел мирового рынка нефти
Аналитик Игорь Юшков считает, что от ситуации, сложившейся на мировом рынке нефти, выиграют все страны производители, и даже Иран, с которого скоро могут снять санкции, чтобы он заменил Россию.
На мировом нефтяном рынке пройдет перераспределение, которое продлится около года: Россия будет поставлять в Азию, а Саудовская Аравия и ОАЭ – в Европу, но мы уйдем с Запада только частично. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Ранее министр промышленности ОАЭ и глава нефтяной госкомпании Абу-Даби ADNOC Султан аль-Джабер заявил, что возврат спроса на нефть к уровню до пандемии коронавируса возможен к последнему кварталу 2022 года. Юшков подтвердил, что «мир не только возвращается к допандемийному уровню потребления нефти, но и превысит его».
«С одной стороны, мир почти уже вернулся на допандемийный уровень. Потребление в сутки составляет примерно 100 миллионов баррелей. Но нефть дорожает. Чем она дороже, тем сложнее ее потреблять. Поэтому сейчас начинается замедление восстановления спроса. В Китае сейчас после Олимпиады и паролимпиады снова вспышка коронавируса. Ее гасят традиционными для них строгими карантинными методами, локдаунами и ограничивают перемещение людей. Соответственно они не тратят топливо. Но, тем не менее, рост спроса идет, но он может занять больше времени. Мы будем потреблять больше, чем в 2019 году», - отметил он.
При этом, по его словам, пока сложно сказать, какое место на мировом рынке в сложившейся ситуации займет Россия.
«Явно будет продолжаться замена рынков сбыта. Мы постепенно будем уходить на азиатские рынки. Те, кто раньше поставлял туда: Саудовская Аравия, ОАЭ и так далее – все больше будут уходить на европейский рынок. То есть мы будем с ними меняться. Но это займет довольно продолжительный период времени, вплоть до года. И то, не полностью. Видимо, мы будем уходить из Европы частично. Плюс сейчас рынок перестраивается, потому что многие компании не понимают, что конкретно из-за этой огромной массы санкций, введенных против России, теперь там можно делать. Все боятся попасть под штраф. Поэтому вполне возможно, что в ближайшее время экспорт нашей нефти снизится, а дисконт на нее вырастет», - добавил аналитик.
Он считает, что от сложившейся на рынке ситуации могут выиграть почти все страны-экспортеры нефти, на которых не наложены санкции.
«Но чем меньше мы будем экспортировать нефть, тем больше будет дефицит предложений на мировом рынке, тем она будет дороже. Поэтому деньги мы будем получать примерно те же, и со временем компании будут понимать, как можно покупать российскую нефть и искать лазейки. Поэтому объемы добычи и российского экспорта после первичного шока, который наступит в апреле, все равно восстановятся. Все страны экспортеры выигрывают от того, что цены на нефть сейчас высокие. Они много продают, на них нет санкций. Иран тоже близок к тому, чтобы с него сняли санкции, потому что США пытаются найти замену России, которая выдаст на рынок свои объемы и хотя бы предотвратит дальнейший рост цены. То есть Иран тоже может выиграть», - заключил Юшков.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что из-за санкций бензин остается в России, его объем увеличивается, в результате чего цены на топливо падают.
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