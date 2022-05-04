The Hill: Американцы беднеют из-за экономической политики Байдена
В результате экономической политики президента США Джо Байдена в стране вырос уровень бедности, и ускорились темпы инфляции. Об этом сообщает американская газета The Hill.
По данным источника, ситуация на фондовых рынках продолжает ухудшаться, что обходится гражданам в триллионы долларов, а в скором времени то же может произойти и с ценами на жилье.
При этом отмечается, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация Байдена ввела высокие налоги на бизнес и потребовала еще больших государственных расходов.
В то же время, согласно опросу сайта Real Clear Politics, только 38% жителей США поддержали курс американского лидера.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+5 466 / сут.
Умерли
376 тыс.+125 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 052 / сут.
- Песков: Российские военные не штурмуют «Азовсталь»
- Россия впервые не попала в ТОП-3 по турпотоку в Турцию
- Песков назвал «чушью» сообщения о мобилизации в России 9 мая
- СМИ: хакеры выставили на продажу данные более 30 млн клиентов «Гемотеста»
- В Госдуме назвали временным отказ Евросоюза от российской нефти
- МИД РФ: На Украине вместе с подразделениями полка «Азов» воюют наемники из Израиля
- Депутат Никонов: Евросоюз не сможет отказаться от импорта российской нефти
- Белорусские сенаторы одобрили введение смертной казни за попытку теракта
- The Hill: Американцы беднеют из-за экономической политики Байдена
- В РПЦ назвали возможное введение санкций ЕС против патриарха Кирилла бессмысленным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru