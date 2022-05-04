The Hill: Американцы беднеют из-за экономической политики Байдена

При этом отмечается, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация Байдена ввела высокие налоги на бизнес и потребовала еще больших государственных расходов.

В то же время, согласно опросу сайта Real Clear Politics, только 38% жителей США поддержали курс американского лидера.