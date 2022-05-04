The Hill: Американцы беднеют из-за экономической политики Байдена

В результате экономической политики президента США Джо Байдена в стране вырос уровень бедности, и ускорились темпы инфляции. Об этом сообщает американская газета The Hill.

По данным источника, ситуация на фондовых рынках продолжает ухудшаться, что обходится гражданам в триллионы долларов, а в скором времени то же может произойти и с ценами на жилье.

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При этом отмечается, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, администрация Байдена ввела высокие налоги на бизнес и потребовала еще больших государственных расходов.

В то же время, согласно опросу сайта Real Clear Politics, только 38% жителей США поддержали курс американского лидера.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:ИнфляцияБедностьЭкономикаСШАДжо Байден
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