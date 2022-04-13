Без GPS и запчастей, но с Китаем: Как выживают «оптимистичные» молочники

Член совета Молочного союза России Александр Поляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что с производством сырья в отрасли все хорошо. По его словам, в России и Белоруссии даже наблюдается небольшой переизбыток производства сырого молока. При этом Поляк сообщил, что проблемы с производством возникают только у тех молочников, которые уже начали инвестиционные проекты.

Генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также отметил, что отрасль не испытывает существенных проблем и не сбавляет темпов производства.

«Несмотря на определенные турбулентности, которые есть в цепочках поставок, в курсе валют, с упаковкой, в целом ситуация в отрасли стабильная. По итогам первого квартала 2022 года наблюдается прирост производства товарного молока на фермах около 3%. Молочные продукты – это базовая категория. Спрос на нее устойчив, поэтому фермы работают, коровы доятся, предприятия перерабатывают молоко, продукт поставляется на полку. За последнее время молочная полка в магазинах не претерпела серьезных изменений», - отметил он.