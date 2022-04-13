Без GPS и запчастей, но с Китаем: Как выживают «оптимистичные» молочники
Представители молочной отрасли России в эфире НСН рассказали о дефиците упаковки, проблемах с GPS и экспорте в Китай. Ну и заодно заверили, что молоко подорожает меньше, чем всё остальное.
В результате введения антироссийских санкций с рынка России ушли многие производители оборудования, упаковки и других комплектующих. Из-за этого предприятия начали сталкиваться с проблемами. Молочная отрасль не стала исключением. НСН выяснила, как российские молочники работают в условиях санкций.
ТЕКУТ МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
Как признался в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» гендиректор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко, санкции уже повлияли на молочное производство в России, остановив все новое строительство:
«Санкции оказали на наше предприятие существенное влияние, сейчас мы живем в новых условиях функционирования и развития молочной отрасли. «МолСиб» работает в штатном режиме, но при этом глобально молочная отрасль зависит от импортных товаров и оборудования, запчастей, упаковочных компонентов, ингредиентов и так далее. Для производителей молока существуют следующие риски: отсутствие рынков сбыта готовой продукции, удорожание компонентов кормов для высокопродуктивных коров, рост цен на удобрения и их отсутствие на российских рынках. Поэтому большинству компаний пришлось приостановить инвестиционные проекты и строительство на фермах», – рассказал он.
При этом, по его словам, холдинг был вынужден приостановить новые проекты из-за таких рисков для производства, как отказ от сервиса из-за отсутствия денежных средств заказчиков, сокращение штата высококвалифицированных специалистов. В то же время он рассказал, что на предприятии были сохранены рабочие места и уровень заработной платы.
Также Елисеенко добавил, что отрасль справляется с проблемами благодаря импортозамещению.
«Несмотря на сложности, в «МолСиб» для производства используется сырье сибирских производителей сельхозтоваров. Так, в составе продукции - всего 5% импортного сырья. К тому же региональная интеграция позволит производителям решить две главные задачи: обеспечить рост производства молока и повысить молочную продуктивность», - добавил он.
Антироссийские санкции и их последствия не мешают наращивать производство, рассказал фермер, основатель сыроварни «Русский пармезан», руководитель проекта ОНФ «Народный фермер», член Общественной палаты РФ Олег Сирота в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«У нас нет падения продаж, они, наоборот, выросли примерно на 10%. Потому что продукция наших конкурентов, которая завозилась из-за рубежа, подорожала в два раза. Например, швейцарские сыры. Да, есть трудности с некоторыми заквасками. Но мы переориентировались на российских производителей, например, из Красногорска. Я думаю, что в течение полугода проблема будет ликвидирована», - добавил он.
Сирота также отметил, что в России не наблюдается сокращения работников молочных предприятий.
«Мне стыдно признаваться, но у нас все хорошо. Глобальных проблем нет. Сырье и так уже подорожало в ноябре 2021 года. Государство нам помогает, сохраняет все льготные программы, поэтому никакого провала с посевной тоже не будет. Семян хватит на два года», - рассказал фермер.
Член совета Молочного союза России Александр Поляк в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подчеркнул, что с производством сырья в отрасли все хорошо. По его словам, в России и Белоруссии даже наблюдается небольшой переизбыток производства сырого молока. При этом Поляк сообщил, что проблемы с производством возникают только у тех молочников, которые уже начали инвестиционные проекты.
Генеральный директор Национального союза производителей молока «Союзмолоко» Артем Белов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» также отметил, что отрасль не испытывает существенных проблем и не сбавляет темпов производства.
«Несмотря на определенные турбулентности, которые есть в цепочках поставок, в курсе валют, с упаковкой, в целом ситуация в отрасли стабильная. По итогам первого квартала 2022 года наблюдается прирост производства товарного молока на фермах около 3%. Молочные продукты – это базовая категория. Спрос на нее устойчив, поэтому фермы работают, коровы доятся, предприятия перерабатывают молоко, продукт поставляется на полку. За последнее время молочная полка в магазинах не претерпела серьезных изменений», - отметил он.
С МИРУ - ПО ЗАПЧАСТИ
Ситуация с курсом валют и санкциями пока не отражается на выпуске молочных продуктов, но, как рассказал фермер Олег Сирота, уже появляются сложности с иностранным оборудованием.
«Основная масса оборудования - российская, например автопарк: «КАМАЗ», «АвтоВАЗ», «ГАЗель». Сельхозтехника: маленькие трактора Минского завода, но большие комбайны – это российский «Ростсельмаш». С ней проблем нет. Но фермерам, которые купили американские трактора John Deere, сейчас отключают GPS. Это приведет к нарушению точности вспахивания полей, а это большая проблема. Кроме того, владельцы иностранного автопарка сталкиваются с проблемами с запасными частями. Эти проблемы будут усиливаться через год-полтора, когда техника поизносится. Также есть небольшие проблемы с доильным оборудованием», - подчеркнул он.
По словам предпринимателя, в связи с этим производителям придется заняться импортозамещением оборудования.
«Явно придется какие-нибудь насосы, двигатели, которые не делают в России, заменять. Например, пытаться закупить через Китай. Основная проблема, связанная с сельхозтехникой, будет в электронике, потому что даже на российских тракторах ее большая часть – европейская. Но глобальных проблем не будет», - отметил фермер.
Представитель Молочного союза Александр Поляк заметил, что уход иностранных производителей оборудования не может сразу повлиять на отрасль.
«Если оборудование уже установлено, то возникнут проблемы только с запчастями. Да, срок их доставки увеличится. Но запчасти можно будет привезти и через Турцию. Задержки с поставкой есть, но они не столько из-за компаний, сколько из-за проблем с логистикой и платежами. То наши машины не пускают, то какие-то линии корабли ограничивают, то в банках с платежами в валюте задержки», - добавил он.
ВО ЧТО НАЛИВАТЬ?
Александр Поляк также рассказал НСН, что у производителей молочной продукции наблюдаются проблемы с упаковкой, но они решаемы.
«Паника на фоне того, что компаниям может не хватить высечки (материалов для обработки упаковки - прим. НСН) для стерилизованного или пастеризованного молока, уже спала. Но если в России продолжатся проблемы с упаковкой, то ее не получится заменить мгновенно. Это требует времени. Например, были вопросы с определенными химикатами для отбеливания бумаги и с финским картоном, но он делается и в России. У нас уже достаточно высокий уровень локализации производства. Заменить западные компании также смогут производители из Индии, Китая, Южной Кореи», - объяснил он.
Гендиректор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко подтвердил, что производители молочной продукции в России столкнулись с проблемой с упаковкой.
«Региональные переработчики молока в основном используют упаковку типа пюр-пак (Pure-Pak). В связи с дефицитом у производителей упаковки беленой бумаги, связанным с приостановкой поставок, у переработчиков молока не осталось запасов ранее приобретенной упаковки. Поскольку оборудование для розлива в другой тип упаковки, а именно в пластиковые бутылки и поли-пак, практически не используется в Новосибирской области, существует большой риск, что местные переработчики будут вынуждены отказаться от приемки молока от производителей сельхозтоваров», - добавил он.
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НАПОИТЬ КИТАЙ
Представители молочной отрасли отмечают, что в условиях санкций производители вынуждены искать новые рынки сбыта, которые в основном базируются в Азии. О расширении российского экспорта на азиатские рынки говорят, в частности, в Молочном союзе. По словам Александра Поляка, в отрасли появились новые экспортные возможности по поставкам сухого молока и сыворотки в Китай, Малайзию и на Филиппины.
Сыровар Олег Сирота рассказал, что новое направление экспорта для молочной продукции – это Китай.
«Мы постепенно договариваемся с Китаем, он очень осторожно пускает на свой рынок, потому что исторически там всегда продукты питания продавали американцы. Производители курицы и свинины пытаются войти во Вьетнам. По сырам у нас пока потенциала на экспорт нет, потому что мы не исчерпали еще наши внутренние резервы по продажам. А в Евросоюз Россия всегда мало поставляла продукты питания, потому что там были проблемы с сертификацией. В Европу экспортировали только пшеницу и удобрения, но эти позиции так и остались», - отметил он.
При этом, по словам гендиректора «Союзмолоко» Артема Белова, пока в России нет сокращения экспорта.
«Львиная доля экспорта молочной продукции из РФ приходится на страны постсоветского пространства, прежде всего в государства-члены ЕАЭС: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения. Более того, динамика, которая была набрана в последние годы: в 2020 году объем экспорта вырос на 15%, в 2021-м – более чем на 20% - пока сохраняется. Сейчас есть некоторые логистические ограничения. Часть из них связана с ковидом, например, при поставках в Китай. Но, несмотря на все вызовы, я думаю, что объем экспорта в этом году покажет положительную динамику», - рассказал он.
Гендиректор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко добавил, что производители также ищут перспективные рынки для импорта.
«Еще один новый вызов для молочного бизнеса – это экспорт, в том числе продукции сибирских сельхозтоваропроизводителей. Наше молоко нравится китайцам, как показала практика первой поставки молока торговой марки MolSib. По импорту необходимых товаров сейчас идет активный поиск поставщиков на альтернативных рынках Китая, Казахстана, Белоруссии и других дружественных стран. Мы готовы к совместным закупкам в целях компенсации затрат на логистику», - заметил он.
НИКТО НЕ ХОТЕЛ ТЕРЯТЬ
Сейчас, по словам сыровара Олега Сироты, на российском рынке в основном осталась только молочная продукция отечественного производства.
«В России и так было мало иностранной молочки. Из крупных иностранных переработчиков, действующих в России, не закрылся ни один. Мы все радостно ждали, когда закроется Danone, но они решили, что не хотят терять российский рынок», - рассказал фермер.
Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов подтвердил, что все международные молочные компании, которых, по его словам, довольно много, остались в России.
В то же время гендиректор «МолСиб» Игорь Елисеенко считает, сейчас на фоне введения санкций возник благоприятный момент для российских компаний, которые могут занять место на полке вместо иностранных производителей.
НЕБОЛЬШАЯ КОРРЕКЦИЯ
В отрасли отмечают, что на фоне санкций в России достаточно молочной продукции, а ее стоимость растет в зависимости от сезонных показателей.
«На полках нет дефицита молочной продукции. Немного подросли цены, но они и до этого росли, потому что инфляция была и в прошлом году. В 2021 году цены на молочную группу на полке выросли меньше всего: на 5-7%, когда стоимость других товаров поднималась на 10-15%. В этом году просто происходит коррекция на неиндексированные цены», - заявил представитель Молочного союза Александр Поляк.
Гендиректор «Союзмолоко» Артем Белов подтвердил, что динамика прироста цен молочной категории существенно отстает от инфляции на продовольственные товары.
«Молочная категория традиционно является очень зависимой от стоимости на полке и очень чувствительной к стоимости социальных товаров. Спрос будет зависеть от экономической ситуации в стране и реальных доходов населения. В марте, например, наблюдался ажиотажный спрос на молочную продукцию. Я думаю, что это было связано с ростом спроса на продукты длительного срока хранения. Цены немного растут. В первом квартале 2022 года их динамика была связана с тем, что производители и переработчики отыгрывали тот резкий рост себестоимости, который был в 2020-2021 году. В среднем динамика роста цен на молочные продукты на 30-40% ниже, чем на другие продовольственные товары», - объяснил Белов.
Ранее президент агропромышленной ГК «Кабош» Дмитрий Матвеев в пресс-центре НСН заявил, что производство молочной продукции в России зависит от импорта, но ее дефицит из-за западных санкций не возникнет.
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