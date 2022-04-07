«Без полетов, но с круизами»: Как турбизнес выживает в условиях санкций
Представители туристической индустрии в эфире НСН рассказали, как готовятся к "горячему" туристическому сезону и чем заменяют отмененные полетные программы.
Российская туристическая отрасль столкнулась с большим кризисом из-за спецоперации на Украине. На зарубежном направлении из-за закрытия воздушного пространства западные страны оказались недоступными для туристов из России, авиакомпаниям грозит потеря лизинговых самолетов, а нестабильный курс рубля приводит к неминуемому росту цен. Между тем, долг туроператоров только по оплаченным путевкам в Египет составляет порядка 8 млрд рублей.
Рассказываем о том, как выживает российский туристический бизнес в условиях санкций.
БЕЗ ПОЛЕТНЫХ ПРОГРАММ И САМОЛЕТОВ
В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров (Boeing и Airbus), приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов. В связи с этим туроператоры начали массово уведомлять россиян об аннулировании туров. На данный момент у российских туроператоров нет возможности отправить граждан даже в Турцию или Египет.
Как рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», у российских туроператоров на сегодняшний день вообще нет полетной программы. По его словам, туроператоры сейчас не смогут адаптироваться к новым условиям из-за невозможности вылететь даже по самым массовым направлениям.
«Нынешняя ситуация всем ясна. На сегодняшний день практически нет полетной программы. Мы все ждем разрешения вопроса авиации для того, чтобы возобновить все полеты по основным направлениям. На майские праздники были проданы заранее туры, нужно понимать, что сейчас с ними делать дальше. Непонятно, как туроператоры переадаптируются, когда нет вообще никакой зарубежной полетной программы. На Турцию и Египет перенаправить полеты тоже нельзя, потому что и туда тоже не летают самолеты», - сказал Голов.
Как сообщают «Известия», Минтранс России планирует передать часть разрешений «Аэрофлота», «Победы» и других компаний на полёты в Турцию другим перевозчикам, владеющим бортами Superjet 100 (SSJ). Это «Ираэро», Red Wings, «Азимут» и «Россия». SSJ — одни из немногих самолетов, на которых сейчас можно летать за границу, не опасаясь изъятия бортов. Разрешения на полеты предполагается получить по семи направлениям: из Москвы, Минвод и Сочи в Стамбул и Анталью, а также из Махачкалы в Анталью. Если идея будет реализована, то пассажиры смогут покупать авиабилеты на эти рейсы заранее, даже на осень.
ПЕРЕЖИТЬ ЛЕТО: ПОМОГУТ ТУРЦИЯ И КРУИЗЫ
На фоне западных санкций российские туристы перестали бронировать туры за рубеж. Многие опасаются ограничительных мер и боятся, что не смогут вернуться обратно на родину. Представители туротрасли отмечают, что с введением санкций они столкнулись с волной претензий от граждан, которые требовали вернуть деньги или перебронировать тур на более дорогое направление за ту же стоимость. При этом сейчас туроператоры начинают предлагать россиянам различные виды внутреннего туризма.
Как рассказала в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» Оксана Локтева - директор московского турагентства, работающего со всеми крупными туроператорами, - на фоне санкций многим туроператорам приходилось проводить аннуляцию оплаченных туров.
«С введением санкций мы получили волну вопросов: что будет с моим вылетом, я не хочу доплачивать по новому курсу и так далее. Был ряд отказов туристов от полностью или частично оплаченных туров, а также аннуляции туров самими туроператорами. По многим заявкам мы сделали перебронирования на доступные на момент обращения направления. Это Россия, ОАЭ, Мальдивы. Но также осталось много туристов, кто надеется на возобновление перевозок хотя бы по Турции и Египту, и, как мы знаем, потихоньку это происходит», - сказала Локтева. Пока в Турцию и обратно продолжают летать рейсы Turkish Airlines.
Собеседница «Радиоточки НСН» рассказала, что ее турагентство сейчас добавило в свои предложения речные круизы по рекам России.
«Время идет, люди задумываются об отдыхе. Мы добавили в предложение речные круизы по рекам России - заключили договор с крупным оператором, и по его ценам реализуем отдых на теплоходах. Этот продукт не зависит так остро от санкций, валютного колебания, относится к среднему и экономичному ценовому сегменту и позволяет посетить несколько локаций за одну поездку, при этом не распаковывая постоянно чемоданы. Например, замечательный экспедиционный круиз по Байкалу, первый рейс которого состоится 1 июня из Иркутска (Листвянка)», - сказала Локтева.
При этом представитель туротрасли отметила, что в России пока не прослеживается явный рост цен по направлениям внутреннего туризма. «Качественный отдых на отечественных курортах как был доступным для людей с уровнем дохода выше среднего, так и остался. Бюджетные варианты тоже не продемонстрировали заметного подорожания», - отметила она.
Что касается зарубежных направлений, то здесь многие работают на свой страх и риск. По словам Локтевой, некоторые туроператоры выставляют к бронированию турпакеты на рейсах, в перспективах которых нет уверенности. Она подчеркнула, что её агентство старается не бронировать такие туры.
«Турция, Египет, Россия, возможно Таиланд - это то, на чем мы надеемся пережить лето. ОАЭ и Мальдивы также доступны к бронированию, но температурный режим эмиратов летом подходит не каждому, а Мальдивы по цене и перевозке также устроят не всех», - сказала Локтева.
СПРОС ЕСТЬ – ДЕНЬГИ БУДУТ
Руководитель комитета Российского союза туриндустрии по внутреннему туризму (РСТ), гендиректор национального туроператора «Алеан» Илья Уманский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подтвердил, что стоимость туров по России значительно не выросла. Он также рассказал, что «Алеан» на сегодняшний день фиксирует практически полную остановку выездного туризма.
«У нас есть выездные направления, такие как Грузия, Армения, Азербайджан и так далее. Деятельность по ним практически полностью остановлена. Авиасообщение существует, но оно достаточно дорогое. Турпотока сейчас нет. Основные пострадавшие от всей этой истории – это именно выездные направления, особенно европейские, где бизнес, по сути, остановлен. У компаний, занимающихся морскими круизами, особенно по Средиземному морю, дела обстоят очень непросто. Конечно, в отсутствие перевозок сложно говорить о каком-либо массовом туризме», - сказал Уманский.
Тем не менее, по его словам, сейчас уже предпринимаются шаги по восстановлению ситуации. Уманский отметил, что на днях некоторыми туроператорами были заявлены чартерные маршруты в Египет и Турцию, а пока есть хороший спрос на туры по России.
«Сейчас спрос на туры по России достаточно неплохой. Он поддерживается запущенно программой кэшбэка Ростуризма. Сейчас она уже подходит к концу, туристы торопятся успеть сэкономить благодаря ей. В моменте сейчас можно говорить о неплохом спросе, основные брони приходятся на весну и начало лета. Однако существующий спрос никак не связан с закрытыми европейскими направлениями. Относительно прошлого года он не сильно отличается в объеме регулярных продаж. Считаю, что в нынешних обстоятельствах это хороший результат», - сказал Уманский.
К слову, в четверг, 7 апреля правительство РФ объявило о продлении на период до 15 апреля программы туристического кэшбека за туры по России.
Между тем, западные страны продолжают и дальше вводить санкции против России. На этом фоне Ассоциация туроператоров России (АТОР) на днях обратилась к вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением ввести нулевой НДС для туроператоров, а гендиректор туроператора Fun&Sun Тарас Демура заявил, что туристической отрасли необходимы государственные субсидии для перебронирования зарубежных туров на внутрироссийские.
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