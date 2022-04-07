«Без полетов, но с круизами»: Как турбизнес выживает в условиях санкций

Рассказываем о том, как выживает российский туристический бизнес в условиях санкций.

БЕЗ ПОЛЕТНЫХ ПРОГРАММ И САМОЛЕТОВ

В начале марта Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в парке воздушных судов которых имеются самолеты иностранных реестров (Boeing и Airbus), приостановить все рейсы за рубеж. В ведомстве уточнили, что рекомендация связана с высокой степенью риска задержания или ареста за рубежом российских воздушных судов. В связи с этим туроператоры начали массово уведомлять россиян об аннулировании туров. На данный момент у российских туроператоров нет возможности отправить граждан даже в Турцию или Египет.

Как рассказал президент Союза туристических агентств Сергей Голов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», у российских туроператоров на сегодняшний день вообще нет полетной программы. По его словам, туроператоры сейчас не смогут адаптироваться к новым условиям из-за невозможности вылететь даже по самым массовым направлениям.