Новые оттенки и призывы к отмене ЕГЭ: Как санкции повлияли на производство бумаги в России
Небывалый рост цен на офисную бумагу заставил волноваться россиян, ФАС и Минпромторг, а в школах на фоне этого предложили отменять проверочные и экзамены.
Одним из неочевидных последствий введения санкций для россиян стал дефицит офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали трех- и четырехкратный рост. Минпромторг 25 марта выпустил заявление, в котором заверил россиян в скорой (в апреле) стабилизации цен.
В министерстве подчеркнули, что была проведена перестройка технологического процесса, из-за которой отечественные производители смогут полностью закрыть потребности рынка, поэтому недостатка бумаги не будет. Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о проверке обоснованности роста цен на офисную бумагу в России.
Однако цены на бумагу хоть и несколько стабилизировались, но все же остались высокими. Так, онлайн-рынки вроде Avito, Ozon и Яндекс.Маркет предлагают купить пачку белой бумаги на 500 листов за 500-700 рублей, тогда как до начала спецоперации аналогичный товар можно было приобрести за 200-300 рублей. Кроме того, в России стартовало производство офисной бумаги с меньшим количеством химикатов, цвет которой будет отличаться от привычного.
Дефицита бумаги в России не будет, однако россиянам, возможно, придется привыкать к изменившимся характеристикам офисной бумаги из-за нехватки компонентов, необходимых для отбеливания целлюлозы. Об этом предупредил председатель правления Российской ассоциации организаций и предприятий целлюлозно-бумажной промышленности (РАО «Бумпром») Юрий Лахтиков в пресс-центре НСН.
«Комбинат Светогорский очень оперативно принял мудрое, взвешенное решение – отказались от производства офисной бумаги из беленой целлюлозы, отказались от импортных химикатов, вообще от химикатов, перешли на технологию ECF – производят бумагу без хлора полностью. Она стала более экологичная, менее вредная для здоровья человека. Ухудшился показатель белизны, но бумага практически не отличается от той, что выпускалась раньше, более кремовый оттенок, на ней комфортно печатать, производство ее уже идет. Я думаю, проблема с офисной бумагой будет решена», - отметил эксперт.
В России всего два предприятия, которые занимаются выпуском офисной бумаги и на данный момент перестраивают свои производственные процессы, рассказал глава «Бумпром». При этом рост цен спровоцировали не заводы, а владельцы магазинов, уверен Лахтиков.
«У нас в России фактически только два крупных предприятия, которые производят офсетную бумагу – одно из них «Монди Сыктывкарский ЛПК», известный своим брендом «Снегурочка», второе – это Светогорский комбинат рядом с Финляндией. Получилось так, что из-за отсутствия химикатов комбинат остановился, запасов хватило ровно на неделю. В это же время «Монди Сыктывкарский ЛПК» продолжал производство, а отпускные цены не повышал. Цены подняли в ретейле, в магазинах», - объяснил он.
В то же время многие магазины в России стали отказываться от печати чеков и перешли на электронные, чтобы сэкономить на чековой ленте, поскольку в России на данный момент нет налаженного производства таких лент. На фоне этого в Минпромторг поступило предложение сделать необязательной выдачу бумажных чеков. 17 марта стало известно, что Федеральная налоговая служба (ФНС) временно не будет штрафовать магазины за невыдачу покупателям кассовых чеков. При этом в организации по защите прав потребителей предложили россиянам требовать электронные чеки взамен, чтобы избежать сложностей с возвратом некачественных товаров.
Глава ассоциации бумажной промышленности в пресс-центре НСН также подтвердил наличие сложностей с кассовой лентой. Он объяснил, что в России изготовлением чековой ленты заниматься попросту невыгодно. По его словам, полностью отказаться от чековых лент можно, но это повлечет за собой большие риски.
«В России практически не производят, одно производство очень небольшое в Калининградской области, второе в Балашихе. Это очень небольшое, локализованное производство, предприятиям невыгодно этим заниматься. Все это везли из Европы, никто этим не занимался. Сейчас вернулись к проблеме импортозамещения, возможно, где-то получится внедрить такие производства. <...> Я бы поддержал идею [отменить чеки], если бы был уверен, что система не рухнет, не зависнет, не обнулится база продаж, не взломают. Здесь рисков много, бумага – это бумага», - отметил Лахтиков.
Тогда же Лахтиков напомнил, что в целлюлозно-бумажной промышленности России практически полностью используется импортное оборудование, чем и объясняются проблемы с импортозамещением. Причем доля импорта из дружественного РФ Китая невелика.
«У нас оборудование для целлюлозно-бумажной промышленности почти на 100% импортное, поэтому зависим не только от химикатов – от комплектующих, запчастей. У нас много технологических вопросов, которые мы самостоятельно не можем решить в настоящее время. Доля импорта из Китая составляет от 10 до 40%, они 100% потребности не закроют. Нам необходимо продолжать взаимодействие с Европой: фирмы не отказывались с нами сотрудничать, поставили на паузу», - добавил он.
На фоне ограничений и логистических перестроек в России вспомнили об экологической инициативе по сбору макулатуры. Генеральный директор фабрики «Картонный папа» Евгений Кудрявцев в пресс-центре НСН призвал уделить больше внимания сбору и переработке бумажной продукции на низовом уровне.
«В промышленных масштабах сбор макулатуры налажен, но в бытовых масштабах хотелось бы обратить внимание, чтобы государство организовало эту работу. Я вижу, что идет работа по сбору пластиковых бутылок, мы видим контейнеры, автоматы, сбор алюминиевых банок. То же самое можно сделать и с картоном. Отчасти люди уже сами начали решать этот вопрос, нужно возглавить этот хаотичный процесс», - рассказал глава компании.
По его словам, ситуация с картоном в стране неутешительная. Происходит не только удорожание материалов, но и ухудшение качества.
«Ситуация развивается двумя направлениями. С одной стороны, подорожание, с другой стороны, ухудшение качества материала. Тенденция эта не сиюминутная, она продолжается с 2014 года. Старт был дан именно в 2014 году, нынешняя ситуация стала дополнительным стимулом», - посетовал Кудрявцев.
При этом в российских школах также заявили о проблемах с бумагой: ее становится все меньше. Об этом сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.
По данным СМИ, из-за дефицита бумаги в школах Петербурга переносят всероссийские проверочные работы (ВПР). Также сообщалось, что крупный производитель офисной бумаги из Ленобласти SvetoCopy прекратил выпуск листов А4.
«То, что проблема с бумагой будет, это совершенно очевидно. В школах бумагу выдают, но сейчас ее будет все меньше. В городских государственных школах необходимо очень много бумаги для принтеров, уроков и всех проверочных работ. В некоторых регионах уже сейчас говорят родителям, что будет собираться бумага даже для сдачи ЕГЭ, дети должны будут приносить от себя или от школы бумагу. Поскольку финансирование ЕГЭ планировалось заранее, в том числе и трат на бумагу, думаю, что в такой ситуации будут практически все школы России», - обрисовал ситуацию Луховицкий.
По его мнению, для временного решения проблем с бумагой можно было бы отменить всероссийские проверочные работы.
«Выходов здесь два. Либо в связи с особенностями ситуации, отменить ВПР, что будет всеми воспринято с радостью, либо выделить дополнительное финансирование», - предложил сопредседатель профсоюза «Учитель».
Глава партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» пошел дальше и предложил отменить ЕГЭ. По его словам, дефицит офисной бумаги может стать дополнительным предлогом для отмены системы единых государственных экзаменов.
«Что касается нехватки офисной бумаги. Мы предлагаем использовать это как повод для отказа от ЕГЭ. Обращаю ваше внимание, что первыми с таким предложением выступили даже не в нашей партии, не депутаты, а сами учителя. В конце февраля – начале марта в некоторых регионах из-за нехватки бумаги пришлось отменять Всероссийские проверочные работы, а вслед за этим учителя поставили под сомнение возможность и целесообразность проведения ЕГЭ и ОГЭ. Как вы понимаете, такова вот ценность Единого государственного экзамена. Нет бумаги – нет ЕГЭ. Ну и о чём тут можно говорить?» - сказал лидер СЗРП.
При этом Миронов заявил, что ситуация с бумагой в России стала получше, призвав не проводить сейчас «разбор полетов» с руководством Минпромторга.
«Действительно, с офисной бумагой стало получше. Но зайдите в магазин и посмотрите, по каким ценам она продаётся? В разы дороже, чем была до введения западных санкций, и отсюда вывод: у региональных Минобров нет денег на её покупку по высоким ценам. Такие расходы не заложены в бюджет, и это факт. Согласен с некоторыми коллегами, что со временем нужно будет провести "разбор полетов". Предстоит оценить, почему наша страна по многим направлениям оказалась не готова к введению санкций. Вопросов много, но задавать их надо в спокойной обстановке, а не впопыхах. Думаю, что дефицит бумаги - временное явление, а спустя несколько месяцев мы проведём оценку работы Минпромторга в этом направлении», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее в Казани уменьшили проездные абонементы на общественный транспорт почти в два раза. Председатель ассоциации автотранспортных предприятий Татарстана Сергей Темляков пояснил, что данная мера введена из-за удорожания кассовых лент.
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