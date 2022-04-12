Новые оттенки и призывы к отмене ЕГЭ: Как санкции повлияли на производство бумаги в России

Одним из неочевидных последствий введения санкций для россиян стал дефицит офисной бумаги, кассовых лент и картона. В конце марта цены демонстрировали трех- и четырехкратный рост. Минпромторг 25 марта выпустил заявление, в котором заверил россиян в скорой (в апреле) стабилизации цен.

В министерстве подчеркнули, что была проведена перестройка технологического процесса, из-за которой отечественные производители смогут полностью закрыть потребности рынка, поэтому недостатка бумаги не будет. Также Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о проверке обоснованности роста цен на офисную бумагу в России.

Однако цены на бумагу хоть и несколько стабилизировались, но все же остались высокими. Так, онлайн-рынки вроде Avito, Ozon и Яндекс.Маркет предлагают купить пачку белой бумаги на 500 листов за 500-700 рублей, тогда как до начала спецоперации аналогичный товар можно было приобрести за 200-300 рублей. Кроме того, в России стартовало производство офисной бумаги с меньшим количеством химикатов, цвет которой будет отличаться от привычного.