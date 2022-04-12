«Традиции и штык»: Как Россия справляется с сахарным ажиотажем на фоне санкций

ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ И БОРЬБА «НЕ В СЕБЯ»

Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» говорил о необходимости товарных интервенций в случае ажиотажа.

«Есть единственный и неповторимый метод в случае возникновения спроса на тот или иной товар. Для купирования первичной паники нужно проводить не проверки, а товарные интервенции, надо быстро выбрасывать запасы товара, чтобы сбить ажиотажный спрос. Если, с точки зрения механики управления, продолжается использование метода "революционного штыка", люди понимают, что с управлением что-то не так. "Посадки" либо "расстрелы" никак не приводят к наличию товара. Продразверстка, которую в свое время делали большевики с маузерами, не приводила к должным результатам», - напомнил Потапенко.

Он также предупредил, что ограничения по продаже товаров «в одни руки» не помогает сбить ажиотаж, а «наоборот провоцирует панику».

При этом ретейлер высказывалал мнение, что ажиотажный спрос на сахар спадет не за счет проверок Федеральной антимонопольной службы, а из-за того, что россияне «переключатся» на другой ажиотаж.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков предостерег от создания в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами.

«На текущий момент даже президент наш говорит о том, что не надо регулировать цены. Рыночная цена – это самый эффективный способ борьбы с ажиотажем, а самый сильный способ провоцировать ажиотаж – это пустые полки. Тем, кто предлагает сейчас все национализировать, сделать государственным или ввести тотальный контроль, я бы предложил читать учебники истории либо хотя бы экономики», - сказал Федяков «Радиоточке НСН».

По его мнению, госмагазины с фиксированными ценами приведут к исчезновению товаров с полок, дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания.

«Ажиотажный спрос на сахар спровоцировало государство. Весь прошлый год с динамикой цен на сахар боролись, как "не в себя", к чему это привело, вы видите. В других категориях продуктов такого не было, "соляных бунтов" у нас пока не произошло, там не было такого жесткого контроля цен. Нигде так не произошел срыв населения на скупку, как именно в той сфере, где государство в течение года регулировало рынок и добивало производителей с точки зрения "рекомендованной" цены, которая была либо на уровне, либо ниже себестоимости. Если вы этого хотите повсеместно, во всех категориях продуктов, то делайте государственные магазины и остальное, но последствия будут, как с сахаром», - предупредил гендиректор Infoline.

Со своей стороны, старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов говорил в ноябре «Радиоточке НСН», что сдерживание цен на продукты, которое правительство предложило в конце прошлого года, было «крайне болезненной мерой для игроков рынка».

«Честно говоря, вообще бы не хотелось, чтобы правительство на каком-либо товаре в России делало бы подобные вещи. Я думаю, что эта мера не позволила в достаточной мере увеличить посевные площади сахарной свеклы в этом году. Глядя на меры госрегулирования, хозяйства очень сдержанно увеличили посевные площади. Если бы их не было, посевов бы стало больше, и урожай сахарной свеклы этой осенью бы вырос», - указал Иванов.