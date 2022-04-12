«Традиции и штык»: Как Россия справляется с сахарным ажиотажем на фоне санкций
Производители и эксперты предостерегают государство от сдерживания цен на сахар, Минсельхоз упрощает его импорт, а ФАС возбуждает громкие дела.
Российская сахарная отрасль является наиболее зависимой от импорта, при этом снижение цен не выгодно производителям, а их жесткая фиксация провоцирует ажиотажный спрос, считают эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
На этом фоне иррациональный спрос на сахар, возникший в марте на фоне антироссийских санкций и панических ожиданий роста цен и инфляции, через месяц сошел на нет. В том числе и благодаря проверкам ФАС, возбудившей ряд уголовных дел.
КОСМИЧЕСКИЕ КОМБАЙНЫ И РУССКИЕ ТРАДИЦИИ
«От импорта зависят, прежде всего, высокотехнологичные отрасли, связанные с производством сахара. Там по семенному материалу зависимость доходит до 99%. Также сахарная отрасль зависит от стоимости сельхозтехники, там используются современные, мощные и технологичные свеклооуборочные комбайны, которые стоят как космический корабль. Вторыми по зависимости идут кукуруза и подсолнечник. Там зависимость составляет от 50 до 78%, но с техникой не так все плохо, большинство производится либо в России, либо в Белоруссии», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Международного центра агробизнеса и продовольственной безопасности Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Анатолий Тихонов.
По его словам, мартовская «вакханалия» больше была связана с «паническими ожиданиями, чем с реальным положением дел».
«Любой рафинированный продукт опасен, и сахар-рафинад. Но скупают они его не для того, чтобы есть, а для того, чтобы чай пить, варенье варить. Это наша традиция – мы спички, соль и сахар всегда скупали, когда что-то у нас случалось, социальный рефлекс. Поэтому, конечно, скупать ничего не надо, мы сахаром себя обеспечим – это раз. Второе - употреблять сахар, особенно в старшем возрасте, я бы вообще не рекомендовал», - говорил "Радиоточке НСН" бывший главсанврач, экс-депутат Геннадий Онищенко.
ТОВАРНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ И БОРЬБА «НЕ В СЕБЯ»
Со своей стороны, ретейлер Дмитрий Потапенко в беседе с «Радиоточкой НСН» говорил о необходимости товарных интервенций в случае ажиотажа.
«Есть единственный и неповторимый метод в случае возникновения спроса на тот или иной товар. Для купирования первичной паники нужно проводить не проверки, а товарные интервенции, надо быстро выбрасывать запасы товара, чтобы сбить ажиотажный спрос. Если, с точки зрения механики управления, продолжается использование метода "революционного штыка", люди понимают, что с управлением что-то не так. "Посадки" либо "расстрелы" никак не приводят к наличию товара. Продразверстка, которую в свое время делали большевики с маузерами, не приводила к должным результатам», - напомнил Потапенко.
Он также предупредил, что ограничения по продаже товаров «в одни руки» не помогает сбить ажиотаж, а «наоборот провоцирует панику».
При этом ретейлер высказывалал мнение, что ажиотажный спрос на сахар спадет не за счет проверок Федеральной антимонопольной службы, а из-за того, что россияне «переключатся» на другой ажиотаж.
Гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков предостерег от создания в России государственных торговых сетей с фиксированными ценами.
«На текущий момент даже президент наш говорит о том, что не надо регулировать цены. Рыночная цена – это самый эффективный способ борьбы с ажиотажем, а самый сильный способ провоцировать ажиотаж – это пустые полки. Тем, кто предлагает сейчас все национализировать, сделать государственным или ввести тотальный контроль, я бы предложил читать учебники истории либо хотя бы экономики», - сказал Федяков «Радиоточке НСН».
По его мнению, госмагазины с фиксированными ценами приведут к исчезновению товаров с полок, дефициту и «сахарному» ажиотажу в отношении всех продуктов питания.
«Ажиотажный спрос на сахар спровоцировало государство. Весь прошлый год с динамикой цен на сахар боролись, как "не в себя", к чему это привело, вы видите. В других категориях продуктов такого не было, "соляных бунтов" у нас пока не произошло, там не было такого жесткого контроля цен. Нигде так не произошел срыв населения на скупку, как именно в той сфере, где государство в течение года регулировало рынок и добивало производителей с точки зрения "рекомендованной" цены, которая была либо на уровне, либо ниже себестоимости. Если вы этого хотите повсеместно, во всех категориях продуктов, то делайте государственные магазины и остальное, но последствия будут, как с сахаром», - предупредил гендиректор Infoline.
Со своей стороны, старший эксперт по сахарному рынку Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов говорил в ноябре «Радиоточке НСН», что сдерживание цен на продукты, которое правительство предложило в конце прошлого года, было «крайне болезненной мерой для игроков рынка».
«Честно говоря, вообще бы не хотелось, чтобы правительство на каком-либо товаре в России делало бы подобные вещи. Я думаю, что эта мера не позволила в достаточной мере увеличить посевные площади сахарной свеклы в этом году. Глядя на меры госрегулирования, хозяйства очень сдержанно увеличили посевные площади. Если бы их не было, посевов бы стало больше, и урожай сахарной свеклы этой осенью бы вырос», - указал Иванов.
ФАС КАРАЕТ, МИНСЕЛЬХОЗ - ПОМОГАЕТ
Начавшиеся в марте проверки ФАС выявили нарушения и у крупных сетей, и у производителей сахара.
В частности, 24 марта были возбуждены уголовные дела против магазинов «Пятерочка» и «Магнит», на складах которых в Воронеже нашли значительные запасы сахарного песка. При этом магазины не выставляли сахар на полки, поддерживая ажиотажный спрос.
Как отмечали в ФАС, участникам сговора будут грозить серьезные оборотные штрафы, если их вину докажут.
25 марта ФАС выявила в действиях двух сахарных заводов в Краснодарском крае признаки картельного сговора и возбудила дела против ООО «Павловский сахарный завод» и ЗАО «Сахарный комбинат Тихорецкий».
29 марта ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара в стране, ООО «Продимекс». 30 марта было объявлено о начале проверок в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара - ООО «Скайфуд», ООО «ТД «Невская бакалея», ООО «Дары полей», ООО «Пангея» и ООО «Сударушка».
А уже 1 апреля крупные торговые сети сообщили о снижении ажиотажного спроса на сахар в Москве и даже снижении цен на него в среднем на 5 рублей за килограмм.
Кроме того, Минсельхоз в конце марта упростил порядок получения разрешения на импорт белого сахара. В ведомстве напомнили, что правительство разрешило ввоз в Россию до 300 тысяч тонн сахара и сахара-сырца без уплаты пошлины. Мера будет действовать до конца августа. Ожидается, что это позволит обеспечить внутренний рынок и удовлетворить возросший спрос.
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