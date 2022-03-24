«Продовольствие, металл, углеводороды»: Какие экспортные товары могут начать продавать в рублях

«Сейчас пока мы видели демонстрацию, когда «Газпром» переведен на торговлю в рублях. Может последовать специальное решение правительства о том, что вся внешняя торговля с недружественными государствами переводится в национальные валюты. Скорее вся торговля с ними будет в рублях, что заставит их снять блокировки с российских банков или работать с теми банками, на которые они не наложили санкции. Возможно, такой опыт будет распространен даже не на отдельные компании, а скорее всего на товарные группы. Это углеводороды, металл, это принципиально важно, чтобы были прекращены офшорные игры. И продовольствие, что будет иметь решающее значение. В связи с этим появится возможность укрепить статус рубля. Потому что на это во внешней торговле будут работать не только энергоресурсы, но и продовольственные товары, ценность которых стремительно возрастает», - подчеркнул он.

В то же время, по его словам, вернуться обратно к оплате такой продукции валютой уже не получится.