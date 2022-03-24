«Продовольствие, металл, углеводороды»: Какие экспортные товары могут начать продавать в рублях
Экономист Василий Колташов считает, что, если Россия в торговле с недружественными странами перейдет на оплату в рублях, то вернуться к валюте уже не получится.
На расчеты в рублях будут переведены не отдельные российские компании, а такие товарные группы, как металл, углеводороды и продовольствие. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что оплата газа с недружественными странами будет переведена в рубли. При этом Колташов считает, что на такой способ оплаты скорее всего будут переведены не компании, а поставки отдельных товаров.
«Сейчас пока мы видели демонстрацию, когда «Газпром» переведен на торговлю в рублях. Может последовать специальное решение правительства о том, что вся внешняя торговля с недружественными государствами переводится в национальные валюты. Скорее вся торговля с ними будет в рублях, что заставит их снять блокировки с российских банков или работать с теми банками, на которые они не наложили санкции. Возможно, такой опыт будет распространен даже не на отдельные компании, а скорее всего на товарные группы. Это углеводороды, металл, это принципиально важно, чтобы были прекращены офшорные игры. И продовольствие, что будет иметь решающее значение. В связи с этим появится возможность укрепить статус рубля. Потому что на это во внешней торговле будут работать не только энергоресурсы, но и продовольственные товары, ценность которых стремительно возрастает», - подчеркнул он.
В то же время, по его словам, вернуться обратно к оплате такой продукции валютой уже не получится.
«Возврат на расчеты в иностранной валюте полностью, особенно в евро – практически невозможен. Если даже санкции с недружественных стран будут сняты, то возвращаться с ними в торговых операциях на их валюты, обеспечивая своей товарной массой устойчивость их валют – это как минимум неразумно особенно после крупномасштабной атаки на рубль. Скорее, если будут проходить переговоры, мы можем наблюдать медленный уход от их валюты, а не стремительный переход на рубли. Но обратно процесс не пойдет», - заключил Колташов.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что скоро рубль будет укрепляться и не из-за решения Путина перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли, а из-за резкого падения импорта и высоких экспортных цен.
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