«Стопроцентный наезд!» Проверку ФАС в отношении «Мираторга» сочли безосновательной

В России были объективные причины для повышения цен на продукты, бизнесу нелегко, так что проверка ФАС «Мираторга» очень несвоевременна, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о начале проверки в отношении компании «Мираторг», которая является крупнейшим в России производителем мяса.