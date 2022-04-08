«Стопроцентный наезд!» Проверку ФАС в отношении «Мираторга» сочли безосновательной
Предприятия столкнулись с «логистической блокадой», при этом откровенных злоупотреблений на рынке нет, сказал в эфире НСН Иван Федяков.
В России были объективные причины для повышения цен на продукты, бизнесу нелегко, так что проверка ФАС «Мираторга» очень несвоевременна, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила о начале проверки в отношении компании «Мираторг», которая является крупнейшим в России производителем мяса.
«Конечно, это стопроцентный наезд на компанию. Более того, очень неприятно, что это происходит в тот момент, когда нужно помочь бизнесу хотя бы тем, чтобы не мешать ему. Вместо этого компания будет вынуждена отвлекаться на эти проверки. И самое главное, - если вдруг будет признано, что они злоупотребляли положением, то придется заплатить достаточно большие штрафы. В моем понимании – сейчас не время, чтобы этим заниматься. Чем-чем, но только не этим», - сказал Федяков.
Он подчеркнул, что компании находятся в «логистической блокаде» и у них были все основания для повышения цен.
«Сейчас были все объективные причины для роста цен на продукты питания. При этом какого-то откровенного злоупотребления я на рынке не вижу. У нас были аномальные колебания курса рубля, разорвались производственные цепочки. Даже в большом спектре отечественных товаров, которые, казалось бы, в меньшей степени должны быть привязаны к курсу валют, присутствуют какие-то импортные компоненты, я уже не говорю, что у нас оборудование почти 100% импортного производства. А сейчас мы фактически столкнулись с логистической блокадой, при которой ничего не привезти и мало что удается вывезти. Компаниям очень нелегко и в некоторых случаях они вынуждены повышать цены, чтобы хоть как-то справиться с этими проблемами», - указал эксперт.
Федяков усомнился, что «Мираторг» чем-то злоупотреблял, отметив, что компаниям не выгодно повышать цены.
«Если мы все еще говорим о том, что строим рыночную экономику, манипуляции ценами не выгодны самим компаниям. Они сокращают долю рынка, потому что конкуренты могут предложить цену ниже. Я не думаю, что кто-то пойдет на добровольное сокращение рынка ради сиюминутной выгоды и не очень-то верю в злоупотребления "Мираторга" в данной ситуации», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
В середине марта ретейлер Дмитрий Потапенко говорил НСН, что для прекращения ажиотажного спроса на сахар в России нужны не проверки ФАС, а товарные интервенции.
Вскоре в ФАС объявили, что на складах «Пятерочки» и «Магнита» обнаружены значительные запасы сахарного песка. В отношении компаний возбудили дела и им теперь грозят серьезные оборотные штрафы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,0 млн+14 311 / сут.
Умерли
371 тыс.+280 / сут.
Выздоровели
17,1 млн+37 684 / сут.
- «Яндекс» и Mail.ru начали помечать Google как нарушителя закона
- Япония введет санкции против российских депутатов и водки
- Песков объяснил, почему Путин раньше всех приехал проститься с Жириновским
- Песков подтвердил намерение Путина и Лукашенко встретиться
- Арестованный бизнесмен, экс-тесть Баскова Шпигель госпитализирован с четвертым инфарктом
- В Болгарии допустили объявление посла РФ персоной нон грата
- В Минобороны опровергли заявления о якобы нанесении Россией удара по Краматорску
- Новые звуки взрывов-«хлопков» напугали белгородцев
- Басурин: 30 человек погибли при ракетном ударе по Краматорску
- СМИ: Макгрегору предъявлено шесть обвинений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru