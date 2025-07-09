Мерц заявил, что дипломатические средства урегулирования на Украине исчерпаны

Дипломатические средства разрешения конфликта на Украине исчерпаны, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил в бундестаге, передает Reuters.

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«Дипломатические средства урегулирования украинского конфликта исчерпаны», — отметил Мерц.

Политик пообещал продолжать поддержку Украины.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что Берлин ошибался, не реагируя на предупреждения прибалтийских стран об «империалистической политике» Москвы, и потребовал усилить санкционное давление на Россию, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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