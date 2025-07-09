Мерц заявил, что дипломатические средства урегулирования на Украине исчерпаны
9 июля 202511:22
Дипломатические средства разрешения конфликта на Украине исчерпаны, считает канцлер Германии Фридрих Мерц. Об этом он заявил в бундестаге, передает Reuters.
«Дипломатические средства урегулирования украинского конфликта исчерпаны», — отметил Мерц.
Политик пообещал продолжать поддержку Украины.
Ранее канцлер ФРГ заявил, что Берлин ошибался, не реагируя на предупреждения прибалтийских стран об «империалистической политике» Москвы, и потребовал усилить санкционное давление на Россию, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
- Лавров посетит КНДР 11-13 июля
- Мишустин: ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли
- Мерц заявил, что дипломатические средства урегулирования на Украине исчерпаны
- Минобороны: Подтвердить участие в СВО теперь можно мгновенно онлайн
- Минобрнауки: Россия перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году
- В Саратовской области предотвратили подрыв железнодорожного моста
- Число пострадавших при ударе БПЛА в Курске достигло десяти
- Сальдо заявил о готовности показать отцу Маска Херсонскую область
- В Подмосковье мужчина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом
- СМИ: Трамп угрожал Путину и Си Цзиньпину «разбомбить» Москву и Пекин