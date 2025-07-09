Лавров посетит КНДР 11-13 июля

Министр иностранных дел России посетит Северную Корею. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Сергей Лавров 11-13 июля посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с визитом для... переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», - заявила дипломат на брифинге.

Первый раунд консультаций состоялся в ноябре прошлого года во время визита в Москву главы северокорейского МИД Цой Сон Хи.

Ранее КНДР посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, напоминает «Свободная пресса». Целью визита было обсуждение деталей реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.

