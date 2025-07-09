Лавров посетит КНДР 11-13 июля
Министр иностранных дел России посетит Северную Корею. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Сергей Лавров 11-13 июля посетит Корейскую Народно-Демократическую Республику с визитом для... переговоров в рамках второго раунда стратегического диалога на уровне глав внешнеполитических ведомств», - заявила дипломат на брифинге.
Первый раунд консультаций состоялся в ноябре прошлого года во время визита в Москву главы северокорейского МИД Цой Сон Хи.
Ранее КНДР посетил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, напоминает «Свободная пресса». Целью визита было обсуждение деталей реализации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и Северной Кореи.
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