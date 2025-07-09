Мишустин: ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли

Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов космической отрасли, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил на встрече с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.

Глава правительства назвал вопрос кадров важнейшим, подчеркнув, что подготовка сотрудников в космической отрасли занимает немало времени.

«Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса» , - цитирует Мишустина РИА Новости.

Премьер указал, что космонавты, техники, инженеры и ученые уважаемы в обществе.

Между тем в США Госдепартамент решил использовать ИИ для подбора кадров, к выбору сотрудников в аттестационные комиссии для назначения и продвижения персонала привлекут чат-бот StateChat, пишет «Свободная пресса».

