Мишустин: ИИ не заменит профессионалов в космической отрасли
Технологии искусственного интеллекта не заменят профессионалов космической отрасли, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом он заявил на встрече с гендиректором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Бакановым.
Глава правительства назвал вопрос кадров важнейшим, подчеркнув, что подготовка сотрудников в космической отрасли занимает немало времени.
«Здесь система искусственного интеллекта не заменит профессионалов, которые традиционно в России трудятся в области космических аппаратов, в области космоса» , - цитирует Мишустина РИА Новости.
Премьер указал, что космонавты, техники, инженеры и ученые уважаемы в обществе.
Между тем в США Госдепартамент решил использовать ИИ для подбора кадров, к выбору сотрудников в аттестационные комиссии для назначения и продвижения персонала привлекут чат-бот StateChat, пишет «Свободная пресса».
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