Минобороны: Подтвердить участие в СВО теперь можно мгновенно онлайн

Минобороны и Минцифры обеспечили возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия военнослужащего в специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.

Теперь участники СВО и их семьи не должны будут предоставлять бумажные справки и документы, подтверждающие их право на федеральные и региональные льготы, все будет проходить автоматически. Как отметил глава Минцифры Максут Шадаев, соответствующая система готова, срок обработки сведений с ее помощью сокращен от четырех дней, предусмотренных регламентом, до нескольких секунд.

По данным Минобороны, пользователи портала «Госуслуги» сформировали онлайн более 110 тысяч справок об участии в СВО.

Ранее помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что важно доводить до каждого участника боевых действий сведения о положенных ему льготах, напоминает РЕН ТВ.

