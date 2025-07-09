Минобороны: Подтвердить участие в СВО теперь можно мгновенно онлайн
Минобороны и Минцифры обеспечили возможность мгновенного онлайн-подтверждения участия военнослужащего в специальной военной операции. Об этом говорится в сообщении военного ведомства.
Теперь участники СВО и их семьи не должны будут предоставлять бумажные справки и документы, подтверждающие их право на федеральные и региональные льготы, все будет проходить автоматически. Как отметил глава Минцифры Максут Шадаев, соответствующая система готова, срок обработки сведений с ее помощью сокращен от четырех дней, предусмотренных регламентом, до нескольких секунд.
По данным Минобороны, пользователи портала «Госуслуги» сформировали онлайн более 110 тысяч справок об участии в СВО.
Ранее помощник президента РФ, секретарь Госсовета Алексей Дюмин заявил, что важно доводить до каждого участника боевых действий сведения о положенных ему льготах, напоминает РЕН ТВ.
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