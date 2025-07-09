В Саратовской области предотвратили подрыв железнодорожного моста
ФСБ предотвратила подрыв моста в Саратовской области, диверсант оказал сопротивление при задержании и был нейтрализован. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
По данным спецслужбы, диверсионно-террористический акт планировал сторонник признанной в РФ террористической и запрещенной организации.
«Установлено, что гражданин России поддерживал контакты с украинской стороной и намеревался после совершения противоправного деяния убыть на Украину для принятия участия в боевых действиях», - указано в сообщении.
Фигурант планировал подорвать железнодорожный мост с помощью хранящегося у него в тайнике самодельного взрывного устройства. При задержании в момент изъятия бомбы злоумышленник оказал вооруженное сопротивление и был уничтожен ответным огнем.
Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте взрывчатки, незаконном изготовлении или ремонте взрывчатых веществ и взрывных устройств, теракте.
Ранее сотрудники ФСБ и МВД на транспорте задержали в Хабаровском крае девушку, подозреваемую в поджоге релейных шкафов на железной дороге, напоминает РЕН ТВ.
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