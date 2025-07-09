В Подмосковье мужчина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом

Два человека погибли, восемь пострадали в результате аварии с микроавтобусом и легковым автомобилем на автодороге Луховицы - М-5 «Урал» - Зарайск в Подмосковье. Об этом сообщило управление МВД.

Отмечается, что ДТП произошло на 18-м км трассы.

«По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Hyundai», - указали в МВД.

Погибли водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai. Водителя и семь пассажиров микроавтобуса госпитализировали. Среди пострадавших шестеро детей 8-17 лет.

Ранее микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся в подмосковном Ступине, пострадали 15 человек, пишет 360.ru.

