В Подмосковье мужчина и ребенок погибли в ДТП с микроавтобусом
Два человека погибли, восемь пострадали в результате аварии с микроавтобусом и легковым автомобилем на автодороге Луховицы - М-5 «Урал» - Зарайск в Подмосковье. Об этом сообщило управление МВД.
Отмечается, что ДТП произошло на 18-м км трассы.
«По предварительной информации, 26-летний водитель, управляя автомобилем марки BMW, допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с микроавтобусом Hyundai», - указали в МВД.
Погибли водитель BMW и 10-летний пассажир Hyundai. Водителя и семь пассажиров микроавтобуса госпитализировали. Среди пострадавших шестеро детей 8-17 лет.
Ранее микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся в подмосковном Ступине, пострадали 15 человек, пишет 360.ru.
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