Агропромышленник исключил дефицит молочной продукции в России

«Что касается производства молочных продуктов: закваски, ферменты на 90% импортные. Но я уверен, что каким-то способом мы будем с этим работать. Надеюсь, что государство будет стимулировать развития, таких отраслей, как микробиология по производству заквасок. Сама по себе отрасль не появится», - сказал Матвеев.

По его словам, могут произойти изменения в формате упаковки молочной продукции, так как большая часть картона производится в Европе.

«Не думаю, что с рынка что-то пропадет. Скорее всего, мы увидим изменения в форматах упаковки. Потому что, как ни парадоксально, большая часть картона производится в Европе. Мы увидим изменения в качестве картона. В течение 2-3 лет будет найдена замена, но пока изменения будут видны. А вот сами продукты с рынка не пропадут», - резюмировал Матвеев.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что на российском рынке нет рисков возникновения дефицита продуктов из-за санкций стран Запада. По ее словам, Россия переориентирует рынок и расширяет поставки из дружественных стран.

