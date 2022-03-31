«Купил в Турции, привез в Россию»: Россиянам объяснили преимущества параллельного импорта

Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев добавил, что параллельный импорт будет даже выгоднее для россиян, чем региональная система ввоза товаров.

«Существуют две системы исчерпания прав у производителя. Это та система, на которой мы сейчас находимся – региональная, когда продажа производит через официального дилера или дистрибьютора. В мире имеет большое распространение международная система исчерпания прав, когда после первой продажи вы можете покупать товар где угодно. Например, вы видите, что в Турции продаются в пять раз дешевле тормозные колодки на ваш автомобиль. Купить вы их можете, а в сервисе вам их не поставят, потому что куплены не у официального дилера в России. Вы вынуждены, порой в ущерб себе, покупать товары здесь, хотя их качество ничем не отличается, они изготовлены официально, с гарантией», - отметил глава комитета по промышленности и торговле в комментарии «Радиоточке НСН».

Депутат также рассказал, почему России стоило отказаться от существовавшей ранее модели закупок в пользу параллельного импорта.

«Выбор, по какой из систем жить, определяется экономической стратегией. В нашем случае считалось, что для локализации производства инвесторам выгоднее вкладываться, если мы находимся в национальной системе. Последние годы мы видели, что эти надежды не в полной мере оправдываются, и, с другой стороны, мы видели дискриминацию по цене и качеству. То есть мы ощущаем, что товары у нас дороже, и шоколад, который в этой же упаковке выпускается для России, Казахстана и Украины, менее шоколадный, чем аналогичный товар для Германии, Австрии и Швейцарии. Параллельный импорт некоторые называют серыми поставками, но я с этим не согласен. Никаких претензий производители таких товаров предъявить не могут. Да и задумываться об этом было бы глупо в условиях введения санкций без разрешения ООН и всеобщего нарушения контрактных обязательств с их стороны», - подытожил депутат.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев добавил, что в министерстве не поддерживают идею легализации пиратства, в том числе его разделения на «свое и импортное», так как оно все равно может перерасти в одно целое противоправное действие. Он также подметил, что Минцифры не поддерживает идею об административной и уголовной ответственности в отношении российских подразделений международных компаний.

