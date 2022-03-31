«Купил в Турции, привез в Россию»: Россиянам объяснили преимущества параллельного импорта
Легализация параллельного импорта в РФ не повлияет на качество товаров и может быть даже выгодна потребителям, объяснили в эфире НСН экономист Галина Баландина и депутат Владимир Гутенев.
С помощью параллельного импорта в Россию смогут завозить импортные комплектующие для оборудования и запчасти, на качестве товара это никак не скажется, отметила глава Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов РАНХиГС Галина Баландина в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Правительство России легализовало параллельный импорт (без разрешения правообладателя – прим. НСН) для удовлетворения спроса на востребованные зарубежные товары, их перечень будет определять Минпромторг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Премьер отметил, что целью этого механизма является «удовлетворить спрос на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности».
«Всё довольно просто: до вчерашнего принятия правительством решения брендированные товары, защищенные товарным знаком правообладателя, можно было ввозить и реализовывать на территории России только с разрешения правообладателя. Вчерашнее решение означает, что наши предприниматели могут купить эти самые товары в любых других странах мира, где они легально и законно проданы, и ввезти их в Россию, и с точки зрения российского законодательства это не будет считаться нарушением, вот и все. Это не разрешение на контрафакт, на подделки, это способ ввоза. Вы когда покупаете товары в магазине, у вас же не спрашивают паспорт и национальную принадлежность? Приблизительно то же самое. Вот выехал наш предприниматель, малый бизнес, в Турцию, в Арабские Эмираты, в Казахстан, купил все товары, которые нужны здесь, и привез их. А раньше это считалось нарушением. Я думаю, что это будут автомобильные запчасти и товары для промышленного производства, комплектующие. Скорее всего, Минпромторг скажет, какой список готовят в первую очередь», - объяснила она.
«Авто, техника и электроника»: В России допустили свободный ввоз товаров без согласия правообладателей
Председатель комитета по промышленности и торговле Госдумы Владимир Гутенев добавил, что параллельный импорт будет даже выгоднее для россиян, чем региональная система ввоза товаров.
«Существуют две системы исчерпания прав у производителя. Это та система, на которой мы сейчас находимся – региональная, когда продажа производит через официального дилера или дистрибьютора. В мире имеет большое распространение международная система исчерпания прав, когда после первой продажи вы можете покупать товар где угодно. Например, вы видите, что в Турции продаются в пять раз дешевле тормозные колодки на ваш автомобиль. Купить вы их можете, а в сервисе вам их не поставят, потому что куплены не у официального дилера в России. Вы вынуждены, порой в ущерб себе, покупать товары здесь, хотя их качество ничем не отличается, они изготовлены официально, с гарантией», - отметил глава комитета по промышленности и торговле в комментарии «Радиоточке НСН».
Депутат также рассказал, почему России стоило отказаться от существовавшей ранее модели закупок в пользу параллельного импорта.
«Выбор, по какой из систем жить, определяется экономической стратегией. В нашем случае считалось, что для локализации производства инвесторам выгоднее вкладываться, если мы находимся в национальной системе. Последние годы мы видели, что эти надежды не в полной мере оправдываются, и, с другой стороны, мы видели дискриминацию по цене и качеству. То есть мы ощущаем, что товары у нас дороже, и шоколад, который в этой же упаковке выпускается для России, Казахстана и Украины, менее шоколадный, чем аналогичный товар для Германии, Австрии и Швейцарии. Параллельный импорт некоторые называют серыми поставками, но я с этим не согласен. Никаких претензий производители таких товаров предъявить не могут. Да и задумываться об этом было бы глупо в условиях введения санкций без разрешения ООН и всеобщего нарушения контрактных обязательств с их стороны», - подытожил депутат.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев добавил, что в министерстве не поддерживают идею легализации пиратства, в том числе его разделения на «свое и импортное», так как оно все равно может перерасти в одно целое противоправное действие. Он также подметил, что Минцифры не поддерживает идею об административной и уголовной ответственности в отношении российских подразделений международных компаний.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,8 млн+20 145 / сут.
Умерли
368 тыс.+352 / сут.
Выздоровели
16,8 млн+51 085 / сут.
- Роспотребнадзор предложил отменить для россиян ПЦР-тесты при пересечении сухопутных границ
- Песков прокомментировал инициативу вхождения Южной Осетии в состав РФ
- Президент Путин подал декларацию о доходах за 2021 год
- Великобритания ввела санкции против МИА «Россия сегодня»
- «Можешь даже не думать». Поклонская рассказала о голосовании в Госдуме
- Дефицита лекарств нет: В Минздраве успокоили россиян
- В Минцифры заявили о проработке налоговых льгот для цифровых медиа
- Россию не стали исключать из ФИФА
- В России мобильные операторы начали отказываться от безлимитных тарифов
- Президент Литвы заявил об угрозе экономического застоя в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru