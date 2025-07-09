Сальдо заявил о готовности показать отцу Маска Херсонскую область
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо выразил готовность принять в регионе предпринимателя Эррола Маска, отца миллиардера Илона Маска. Об этом политик заявил в беседе с РИА Новости.
Ранее Маск-старший рассказал о желании посмотреть на новые регионы России, напоминает RT.
«С удовольствием бы показал человеку с независимыми взглядами, как позитивно преобразилась Херсонская область за почти три года в составе России», - отметил Сальдо.
Губернатор уточнил, что имеет в виду часть левобережья за пределами простреливаемой Украиной 15-километровой зоны. По словам Сальдо, «любой голос правды - удар по лживой пропаганде глобалистов и их украинских приспешников».
Глава региона также отметил, что в случае визита необходимо серьезно подойти к вопросу обеспечения безопасности Маска. По мнению Сальдо, киевский режим мог бы попытаться совершить теракт в отношении гостя.
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