Минобрнауки: Россия перейдет на новую систему высшего образования в 2027 году
Полный переход на новую модель высшего образования в России произойдет через два года. Об этом заявил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев в Госдуме.
«Общий ответ - это с 2027 года, вся система перейдет», - отметил замглавы Минобрнауки на заседании думского комитета по науке и высшему образованию.
Афанасьев указал, что министерство хочет увеличить число вузов, участвующих в пилотном проекте новой системы высшего образования.
Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял, что масштабный переход на новую модель начнется в 2026–2027 годах, напоминает РЕН ТВ.
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