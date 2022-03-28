«Купят в Турции или Дубае»: Как россиянам раздобыть технику Apple на фоне отсутствия поставок

Ранее японская газета Nikkei Asia сообщила, что компания Apple сокращает производство iPhone SE (на 20%) и AirPods из-за снижения спроса на потребительскую электронику, обусловленного инфляцией и геополитическим фоном. Кусков считает, что это не связано с попыткой экономии из-за ситуации на российском рынке.

«Российский рынок компании Apple приносит не очень большие дивиденды в глобальном плане. Понятно, что доля в премиальном сегменте в России достаточно большая. Но не думаю, что это является главным критерием к уменьшению производства и поставок того или иного оборудования. На это в целом влияет сокращение общемирового спроса. В 2022 году возможно сокращение приобретений из-за роста инфляции. Потому что из-за этого кризиса не только в России, но и во всех странах мира, увеличивается стоимость бензина, которая влияет на стоимость товаров и услуг. Все это приводит, в том числе и к уменьшению спроса», - объяснил он.

При этом, по его мнению, если Apple полностью уйдет с российского рынка, то компания не много от этого потеряет.