«Купят в Турции или Дубае»: Как россиянам раздобыть технику Apple на фоне отсутствия поставок

Если Apple полностью уйдет с российского рынка, то компания не много от этого потеряет, заявил НСН генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Если Apple все-таки уйдет из России, то потеряет менее 1% от всей своей прибыли, но не лишится российского потребителя, так как он будет покупать эти смартфоны в других странах. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

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Ранее японская газета Nikkei Asia сообщила, что компания Apple сокращает производство iPhone SE (на 20%) и AirPods из-за снижения спроса на потребительскую электронику, обусловленного инфляцией и геополитическим фоном. Кусков считает, что это не связано с попыткой экономии из-за ситуации на российском рынке.

«Российский рынок компании Apple приносит не очень большие дивиденды в глобальном плане. Понятно, что доля в премиальном сегменте в России достаточно большая. Но не думаю, что это является главным критерием к уменьшению производства и поставок того или иного оборудования. На это в целом влияет сокращение общемирового спроса. В 2022 году возможно сокращение приобретений из-за роста инфляции. Потому что из-за этого кризиса не только в России, но и во всех странах мира, увеличивается стоимость бензина, которая влияет на стоимость товаров и услуг. Все это приводит, в том числе и к уменьшению спроса», - объяснил он.

При этом, по его мнению, если Apple полностью уйдет с российского рынка, то компания не много от этого потеряет.

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«Аудитория компании Apple – прежде всего богатые, обеспеченные люди, часть которых сможет купить себе новинку, которая выйдет в сентябре, во время поездки в Турцию или в Дубай. Остальные будут пользоваться смартфонами, ввезенными по серым схемам. Кто-то продолжит пользоваться текущими вариантами телефонов, и лишь небольшая часть может перейти к другим брендам. В случае полного ухода с российского рынка компания потеряет меньше 1% от всей выручки. Ради этих показателей нет смысла приостанавливать или прекращать производство. Часть просто возместится за счет других стран, в которые можно будет выезжать, и где будут покупать продукцию Apple наши соотечественники», - заключил Кусков.

Ранее интернет-обозреватель и эксперт по гаджетам Валентин Петухов (Wylsacom) в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что для Apple уход с российского рынка будет болезненным, но компания приняла такое решение по инициативе своего руководства в связи с нестабильностью рубля, а не по указу правительства США в качестве санкционной меры из-за спецоперации на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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