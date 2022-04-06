«Азия и параллельный импорт»: В России рассказали, что спасет отечественный авторынок

Россия не сможет самостоятельно обеспечить дефицит на авторынке, но в этом ей помогут Китай и Южная Корея, а также параллельный импорт. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.

Ранее стало известно, что в марте 2022 года рынок новых легковых автомобилей в России показал один из худших результатов за последние 15 лет. Так, продажи этого сегмента за год упали на 43%. По словам Лысакова, перспективы развития рынка будут происходить на фоне отказа многих зарубежных автомобильных компаний от продаж и обслуживания своей продукции на территории РФ.