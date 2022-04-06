«Азия и параллельный импорт»: В России рассказали, что спасет отечественный авторынок
Автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН отметил, что в сложившейся ситуации в России сократится продажа подержанных автомобилей, так как из-за большого роста цен люди просто не смогут покупать новые.
Россия не сможет самостоятельно обеспечить дефицит на авторынке, но в этом ей помогут Китай и Южная Корея, а также параллельный импорт. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил бывший депутат Госдумы, автоэксперт Вячеслав Лысаков.
Ранее стало известно, что в марте 2022 года рынок новых легковых автомобилей в России показал один из худших результатов за последние 15 лет. Так, продажи этого сегмента за год упали на 43%. По словам Лысакова, перспективы развития рынка будут происходить на фоне отказа многих зарубежных автомобильных компаний от продаж и обслуживания своей продукции на территории РФ.
«Российского автопрома как такового не существует. Мы, к сожалению, долгие годы предоставляем таможенные преференции и налоговые льготы иностранным компаниям, стимулируя экономику их стран. Причем Минпромторг делает это сознательно и безнаказанно. Локализация автомобильного производства в России достигает позорных цифр: 30-40%. Поэтому мы практически не сможем выпускать иностранные автомобили на территории РФ. Сейчас качество будет достаточно плачевным. Ведь многие министерства закупили иностранные автомобили, а через месяц-два на российских складах закончатся запчасти, расходники: тормозная жидкость, масла, и так далее – и встанет вопрос: "Что делать дальше?". Эту проблему сможет решить независимый (параллельный – прим. НСН) импорт», - отметил он.
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Автоэксперт добавил, что заменить европейскую продукцию на российском рынке смогут некоторые азиатские производители.
«Если Южная Корея и Китай не откажутся от работы с российским рынком, то их задача будет облегчена, потому что конкуренты сами ушли. Без автомобилей мы не останемся. Минус, который мы сейчас наблюдаем, скоро превратится в большой плюс для российских потребителей: они получат качественные автомобили по меньшим ценам. Китай и Корея предлагают достаточно мощную и современную продукцию. Перспективы, в том числе зависят и от шагов нашего правительства. Благодаря независимому импорту в России не будет никакого дефицита запчастей и новых автомобилей. У нас рынок будет открыт», - добавил Лысаков.
При этом он отметил, что если сейчас россияне захотят продать свои поддержанные машины, то у них это не получится.
«Сейчас рынок подержанных автомобилей резко сократится. Ажиотаж, основанный на скачке валюты, таков, что некоторые модели машин подорожали в полтора-два раза. Значительно подорожал и секонд-хенд: до этого на 30%, потом еще на 50% - то есть тоже чуть ли не в два раза. Если курс валют уменьшится – ситуация изменится, но психологически и финансово большая часть владельцев подержанных автомобилей вряд ли в нынешних условиях экономической неопределенности найдет деньги и решится на покупку нового автомобиля. Люди будут еще несколько лет стараться ездить на своих старых машинах. Подержанные автомобили будут дорожать, но их продажи сократятся», - заключил Лысаков.
Ранее сопредседатель Национального союза защиты прав потребителей Алексей Егармин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в 2021 году цены на автомобили выросли на 70%.
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