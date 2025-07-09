В Роттердаме и его окрестностях произошли четыре взрыва
Серия взрывов произошла в Роттердаме и окрестностях прошедшей ночью, полиция не исключает взаимосвязи между инцидентами. Об этом сообщил телеканал NOS.
Так, крупный взрыв прогремел около 03:30 (04:30 мск) в магазине косметики в городе Схидам близ Роттердама. В помещении, которое находится на первом этаже жилого дома, и в расположенных над ним квартирах выбило окна. Фасад здания был серьезно поврежден.
Около 02:45 (03:45 по Москве) хлопок прозвучал у магазина кальянов на западе Роттердама. В результате были выбиты окна, повреждены фасад и входная дверь. Также был зафиксирован взрыв у подъезда дома в Капелле-ан-ден-Эйссел восточнее Роттердама. Получили повреждения почтовые ящики и входная группа.
Кроме того, в районе Оммоорд на востоке Роттердама около 01:00 (02:00 мск) взорвалось тяжелое пиротехническое устройство.
Данных о жертвах или пострадавших нет. Ведется расследование случившегося.
Ранее взрыв произошел у торгового центра «Малина» в Рязани, напоминает «Свободная пресса». По данным СМИ, погиб один человек, еще двое пострадали.
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