«Авто, техника и электроника»: В России допустили свободный ввоз товаров без согласия правообладателей

Сейчас многие компании, уходящие из России, злоупотребляют своим «монопольным» положением, но параллельный импорт позволит любым предпринимателям свободно поставлять в нашу страну бренды, что благоприятно повлияет на цены. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Ранее в Минпромторге предложили отменить в России ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. По словам Павлова, «речь идет о замещении всех тех поставщиков, которые отказываются легально ввозить продукцию в Россию».