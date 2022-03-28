«Авто, техника и электроника»: В России допустили свободный ввоз товаров без согласия правообладателей
Общественный деятель Олег Павлов считает, что, если в России отменят ответственность за параллельный импорт, иностранные производители не смогут потребовать компенсации, так как это общемировая практика.
Сейчас многие компании, уходящие из России, злоупотребляют своим «монопольным» положением, но параллельный импорт позволит любым предпринимателям свободно поставлять в нашу страну бренды, что благоприятно повлияет на цены. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
Ранее в Минпромторге предложили отменить в России ответственность за параллельный импорт — ввоз в страну товаров без разрешения правообладателя. По словам Павлова, «речь идет о замещении всех тех поставщиков, которые отказываются легально ввозить продукцию в Россию».
«Прежде всего, это техника, электроника и автомобили. Принимаемые меры позволят любому предпринимателю при соблюдении простых правил купить продукцию, будь то смартфоны, ноутбуки, запчасти для автомобилей, в любой стране, где ему удобно, и ввести в Россию без лишних сложностей и без согласований с правообладателем. До недавнего времени для того, чтобы ввозить любую брендированную продукцию, требовалось согласие правообладателей. Бренды имели здесь своих представителей и говорили, кому можно ввозить, а кому – нет. По сути, это была монополия. Сейчас это отменяется, и продукцию тех брендов, которые приостанавливают работу в России, может ввозить любой предприниматель. Это, безусловно, повлияет на доступность и цены в положительную сторону. Также это обеспечит стабильность технического обслуживания и ремонта всей техники, которая находится на руках у граждан», - объяснил он.
Общественный деятель добавил, что такая мера не повлияет на ухудшение качества ввозимой продукции.
«Вся эта продукция будет оригинальной, точно такой же, как раньше ввозилась в Россию, только куплена в другой стране. Это никакие не подделки, а такие же качественные товары. Более того, гражданам будет предоставлено гарантийное, пост гарантийное обслуживание, наличие информации на русском языке – все требования, связанные с качеством и безопасностью продукции никто не отменяет. Вопрос только в том, что теперь это можно будет ввозить без монопольного злоупотребления правом правообладателя», - подчеркнул Павлов.
При этом он отметил, что в такой ситуации правообладатель вряд ли сможет потребовать компенсацию.
«Общемировая практика такова, что на глобальных рынках очень часто применяется принцип параллельного импорта. Поскольку продукция производится самим правообладателем, он получает от нее выгоду, и неважно, в какой стране она легально куплена. Дальше во многих странах мира используется такой подход, что эту продукцию можно покупать там, где удобно – главное, чтобы она была оригинальной. Здесь нет никаких глобальных рисков и правонарушений ни для российских компаний, ни для российских потребителей. Более того, правом злоупотребляют те вендеры, которые, приостанавливая поставки, могут попытаться строить козни. Но это будет неправовое поведение, как собственно, и сам отказ от поставок сейчас», - заключил Павлов.
Ранее вице-президент Гильдии пекарей и кондитеров, председатель совета директоров холдинга «Конфаэль» Ирина Эльдарханова в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявила, что зависимость пищевой промышленности от импорта в России составляет 70-80%.
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