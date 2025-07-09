Число пострадавших при ударе БПЛА в Курске достигло десяти

Число пострадавших при атаке беспилотников ВСУ в Курске возросло до десяти. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

В Курске три человека погибли после атаки беспилотниками

«По уточненной информации на утро среды, в результате атаки... на городской пляж Курска пострадали десять человек», - говорится в сообщении.

Ранее украинские БПЛА атаковали курский пляж «Городской». В результате погибли три человека. Также сообщалось о семи раненых. По данным властей, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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