От ипотеки и пенсий до «узурпации» на Украине: Об итогах и Путине на ПМЭФ-2024
На ПМЭФ-2024 Владимир Путин затронул различные темы: от соцвыплат до конфликта на Украине. Также в рамках форума было заключено множество соглашений.
8 июня в Санкт-Петербурге завершился 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2024). С 5 июня площадку мероприятия посетили более 21 тыс. представителей 139 стран. В ПМЭФ также приняли участие лидер Боливии Луис Арсе, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, глава Республики Сербской Милорад Додик и другие политики.
«ВНУТРЕННИЕ» ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА
7 июня на ПМЭФ выступил президент Владимир Путин, сделав сразу несколько значимых заявлений, касающихся как внешней, так и внутренней политики РФ. Например, он сообщил, что в 2025 году в России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. По его словам, этот вопрос назрел давно, и сегодня у государства есть необходимые ресурсы, чтобы начать его решать.
После этого вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что для индексации выплат работающим пенсионерам потребуется около 100 млрд рублей, но у Социального фонда страны есть эти деньги.
Российский лидер также предупредил о введении в 2024 году в стране такого нового инструмента, как «сберегательный сертификат». По словам президента, такая мера позволит сохранить гражданам деньги под более выгодный процент, чем даже в депозите.
«С 1 января 2024 года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. На них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей, предлагаю ее донастроить, а именно, увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет», - сказал Путин.
На форуме он также объявил о запуске с 1 июля 2024 года дополнительной программы льготной семейной ипотеки, согласно которой семьи, живущие в малых городах или желающие приобрести там жилье, смогут воспользоваться льготой по ставке в 6% вне зависимости от возраста их детей.
В рамках форума глава государства также оценил идею создания «третьей столицы» в России.
«Если мы будем создавать условия для развития, то тогда центры экономической активности автоматом будут туда смещаться», - заметил президент.
По его словам, центр экономического развития России постепенно смещается, поэтому политик видит необходимость сосредоточиться на развитии Сибири и Дальнего Востока. В связи с этим Путин также призвал проработать перенос головных структур госкорпораций в регионы.
В свою очередь директор Института региональной экономики и межбюджетных отношений Финансового университета при правительстве России Павел Строев считает, что такая мера поможет укрепить финансовую устойчивость российских регионов. При этом он подчеркнул, что эти изменения могут вызвать и ряд проблем.
«Традиционно все затраты ложатся на плечи компании. Перенос офиса — это поиск штаб-квартиры, аренда, ремонт, перевоз сотрудников. Наибольшая сложность — это сотрудники. Не все будут готовы переехать из Москвы и Петербурга в другие регионы, а те, кто переедут, будут ожидать определенного уровня жизни. Это уже повод для региональных властей развивать инфраструктуру», - добавил он в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
На форуме Путин коснулся и миграционной политики России. Сейчас в стране ее осознанно нет, но к ее обсуждению все же следует вернуться, считает президент.
«Нельзя не видеть, что проблемы не существует. Она есть», - заявил политик, добавив, что РФ нужны не просто трудовые мигранты, а люди с определенной квалификацией, знанием языка, традиций и законов.
«ВНЕШНИЕ» ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА
В ходе ПМЭФ-2024 Владимир Путин также сделал несколько заявлений о внешней политике России. Особо он коснулся темы украинского конфликта. Президент рассказал, что с начала 2024 года ВС РФ освободили 47 населенных пунктов, объяснив, однако, что сейчас в России нет необходимости проводить мобилизацию.
При этом политик напомнил, что на Украине произошла узурпация власти, заметив, что в украинском законе ничего не говорится о продлении полномочий президента в условиях военного положения.
«Это важно, если не сказано — значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», - сказал Путин на ПМЭФ.
Говоря о западных партнерах, глава государства вспомнил выражение бывшего генсека СССР о Союзе писателей. Он указал, что со всеми воевать не получится.
«Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин: других писателей у меня для вас нет. Ну вот такие партнеры, что теперь, со всеми воевать что ли?», - добавил президент.
Между тем Путин сообщил, что сейчас общий ВВП стран-членов БРИКС превышает суммарный ВВП стран «Большой семерки» (G7).
В рамках форума он также напомнил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн. Путин отметил, что из этой суммы $12,6 трлн находятся на банковских счетах или у физических лиц за пределами США, а еще $10 трлн взяли американские компании. Остальная часть суммы, по словам российского лидера, представляет собой вложения граждан других стран в организации США, которые, хотя и обеспечены надежностью этих компаний, все же зависят от состояния американской экономической системы.
СДЕЛКИ ПМЭФ-2024
В рамках форума в этом году была заключена почти тысяча соглашений на общую сумму в 6,4 трлн рублей. Например, в энергетической области «Газпром» на 15 лет подписал с Казахстаном контракты на транзит газа в Киргизию и Узбекистан. А ВТБ и «Атомэнергопром» подписали кредитное соглашение на 50 млрд рублей для развития Северного морского пути и строительства атомных электростанций.
Также по результатам деятельности на ПМЭФ пять угольных шахт в ЛНР будут переданы в аренду ООО «Торговый дом "Донские угли"». Соответствующий договор на форуме подписали министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Денис Ярош и генеральный директор «Донских углей» Илья Колесник. Известно, что общий объем инвестиций в ближайшие пять лет составит около 50 млрд рублей.
Что касается транспортной отрасли, то Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит 2 млрд рублей в производство российского электромобиля «Атом». Выпуск авто запланирован на 2025 год на московском заводе «Москвич». К тому же компания «КамАЗ» собирается построить в Москве первый в стране роботизированный завод по выпуску среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей.
Между тем губернатор Омской области Виталий Хоценко и гендиректор УК «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский подписали концессионное соглашение по строительству нового аэропорта Омск-Федоровка. Проектирование начнется уже в 2024 году, а срок окончания работ намечен на конец 2028 года. Общая стоимость проекта составляет более 43 млрд рублей.
В свою очередь ОАО РЖД, ГК «Нацпроектстрой» и ВТБ подписали соглашение, согласно которому Юго-Западный обход Санкт-Петербурга будет пилотным проектом в рамках взаимодействия сторон при реализации масштабных инфраструктурных строек. По соглашению, при финансировании будет использоваться рассрочка, а РЖД совершит выплаты только после принятия объекта. Стоимость этого проекта составляет более 170 млрд рублей.
В рамках ПМЭФ исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин также сообщил, что компания подписала с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби KEZAD Group соглашение о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на площадке ПМЭФ рассказала специальному корреспонденту НСН, что форум стал универсальной площадкой для обсуждения проблем из всех возможных областей: от культуры до философии.
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