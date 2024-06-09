От ипотеки и пенсий до «узурпации» на Украине: Об итогах и Путине на ПМЭФ-2024

«ВНУТРЕННИЕ» ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА

7 июня на ПМЭФ выступил президент Владимир Путин, сделав сразу несколько значимых заявлений, касающихся как внешней, так и внутренней политики РФ. Например, он сообщил, что в 2025 году в России возобновится индексация пенсий работающим пенсионерам. По его словам, этот вопрос назрел давно, и сегодня у государства есть необходимые ресурсы, чтобы начать его решать.

После этого вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что для индексации выплат работающим пенсионерам потребуется около 100 млрд рублей, но у Социального фонда страны есть эти деньги.

Российский лидер также предупредил о введении в 2024 году в стране такого нового инструмента, как «сберегательный сертификат». По словам президента, такая мера позволит сохранить гражданам деньги под более выгодный процент, чем даже в депозите.