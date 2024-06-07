«140 тысяч рублей»: Экономист назвал среднюю зарплату к 2030 году в России

Средняя зарплата по России достигнет порядка 140 тысяч рублей к 2030 году после привязки индексации МРОТ на общий рост зарплат в экономике, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.

Ранее президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что индексация минимального уровня заработной платы будет завязана на общий рост зарплат в экономике. По его словам, с 2025 года МРОТ будет соотноситься с медианной зарплатой. Он должен будет составлять 48% от нее, пояснил президент. Он также заявил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч. Ракша назвал примерную среднюю зарплату к этому времени.