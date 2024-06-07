«140 тысяч рублей»: Экономист назвал среднюю зарплату к 2030 году в России
Повышая МРОТ, государство борется с бедностью, при этом привязка его индексации к общему росту зарплат в экономике не даст миллионных заработков, отметил в эфире НСН Денис Ракша.
Средняя зарплата по России достигнет порядка 140 тысяч рублей к 2030 году после привязки индексации МРОТ на общий рост зарплат в экономике, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с НСН.
Ранее президент РФ Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что индексация минимального уровня заработной платы будет завязана на общий рост зарплат в экономике. По его словам, с 2025 года МРОТ будет соотноситься с медианной зарплатой. Он должен будет составлять 48% от нее, пояснил президент. Он также заявил, что к 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое – до 35 тысяч. Ракша назвал примерную среднюю зарплату к этому времени.
«Если МРОТ будет составлять 48%, то вы берете 35 тысяч, умножаете на 0,48 и получаете медианную зарплату в 2030 году. Грубо говоря, 48% – это 50, соответственно медианная зарплата у вас должна быть 70 тысяч. Медиана – это когда половина всех зарплат у вас будет ниже 70, а половина – выше 70 тысяч. Но насколько выше, неизвестно. Соответственно, ни о каких миллионных зарплатах речь не идет. Сейчас средняя зарплата по стране около 80 тысяч. Но такими темпами, если она будет расти примерно с той же динамикой, что и МРОТ, грубо говоря, в два раза, то к 2030 году она составит, допустим, 140 тысяч. Даже по нынешним временам это не сумасшедшие деньги», – сказал Ракша.
Экономист также напомнил, что, повышая МРОТ, государство борется с бедностью.
«Это абсолютно реальные цифры. То, что касается МРОТ – это, что называется, в наших руках. То есть, государство полностью управляет этим процессом и на каждый год формирует МРОТ, но темпом, чуть превышающим темпы роста инфляции. Государство борется с бедностью, это одна из главных целей. Повышая МРОТ, государство выполняет именно эту задачу, ресурсы у него для этого есть», – добавил собеседник НСН.
Ранее Росстат сообщил, что среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в марте 2024 года выросла до 87 740 рублей. За год (март к марту) она увеличилась на 21,6%, передает «Радиоточка НСН».
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