«Проще проверить!»: Возможность иметь диплом в электронном виде оценили позитивно

Главное, чтобы электронный документ обязательно дублировался в бумажном формате, заявил НСН руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

Наличие диплома об образовании в электронном виде позволит проще и быстрее установить подлинность этого документа. Об этом НСН заявил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ-2024 заявил, что российским студентам будут выдавать диплом в электронном виде. Уточняется, что студенты смогут выбирать, в каком виде получить документ, оба будут иметь равнозначный статус. Помимо этого, Чернышенко напомнил, что эксперимент по электронным зачеткам и студбилетам идет уже с конца апреля 2024 года. Бабич подчеркнул, что это интересная опция, однако диплом обязательно должен дублироваться на бумажном носителе.

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«Подавляющее количество профессий требуют при устройстве предъявление документа об образовании. Что касается выдачи его в электронном виде, то если он будет дублироваться в бумажном варианте, то это нормально. Но если речь идет о полной замене бумажного диплома на электронный, то это неправильно. Потому что, во-первых, не очень понятно, что делать в случае, если что-то случится с базой. И потом, за границей каким образом предъявлять диплом, если он в электронном виде? Конечно прогресс не стоит на месте, но тут главное не навредить. Как дополнительный вариант, это нормально. Если у нас диплом в электронном виде будет каким-то образом приходить через Госуслуги, то будет проще установить его подлинность, просто через базу», - отметил он.

Также говоря о цифровизации в целом, Бабич рассказал, что сегодня практически все компании пользуются электронными трудовыми книжками.

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«Большинство организаций перешло на систему электронных трудовых книжек. По крайней мере, большие крупные организации. Такой формат есть во всех регионах. Существует масса инструментов, позволяющих оперировать электронными книжками. И работникам это позволяет через Госуслуги видеть свой стаж. А главное, что это тот самый случай, когда по желанию работника этот документ дублируется как на твердом носителе, так и в электронном», - рассказал он.

Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что министерство тестирует генеративный искусственный интеллект в цифровом помощнике роботе «Максе» на портале Госуслуг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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