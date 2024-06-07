«Проще проверить!»: Возможность иметь диплом в электронном виде оценили позитивно
Главное, чтобы электронный документ обязательно дублировался в бумажном формате, заявил НСН руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Наличие диплома об образовании в электронном виде позволит проще и быстрее установить подлинность этого документа. Об этом НСН заявил руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях ПМЭФ-2024 заявил, что российским студентам будут выдавать диплом в электронном виде. Уточняется, что студенты смогут выбирать, в каком виде получить документ, оба будут иметь равнозначный статус. Помимо этого, Чернышенко напомнил, что эксперимент по электронным зачеткам и студбилетам идет уже с конца апреля 2024 года. Бабич подчеркнул, что это интересная опция, однако диплом обязательно должен дублироваться на бумажном носителе.
«Подавляющее количество профессий требуют при устройстве предъявление документа об образовании. Что касается выдачи его в электронном виде, то если он будет дублироваться в бумажном варианте, то это нормально. Но если речь идет о полной замене бумажного диплома на электронный, то это неправильно. Потому что, во-первых, не очень понятно, что делать в случае, если что-то случится с базой. И потом, за границей каким образом предъявлять диплом, если он в электронном виде? Конечно прогресс не стоит на месте, но тут главное не навредить. Как дополнительный вариант, это нормально. Если у нас диплом в электронном виде будет каким-то образом приходить через Госуслуги, то будет проще установить его подлинность, просто через базу», - отметил он.
Также говоря о цифровизации в целом, Бабич рассказал, что сегодня практически все компании пользуются электронными трудовыми книжками.
«Большинство организаций перешло на систему электронных трудовых книжек. По крайней мере, большие крупные организации. Такой формат есть во всех регионах. Существует масса инструментов, позволяющих оперировать электронными книжками. И работникам это позволяет через Госуслуги видеть свой стаж. А главное, что это тот самый случай, когда по желанию работника этот документ дублируется как на твердом носителе, так и в электронном», - рассказал он.
Ранее замглавы Минцифры Олег Качанов сообщил, что министерство тестирует генеративный искусственный интеллект в цифровом помощнике роботе «Максе» на портале Госуслуг, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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