«Проще проверить!»: Возможность иметь диплом в электронном виде оценили позитивно

«Подавляющее количество профессий требуют при устройстве предъявление документа об образовании. Что касается выдачи его в электронном виде, то если он будет дублироваться в бумажном варианте, то это нормально. Но если речь идет о полной замене бумажного диплома на электронный, то это неправильно. Потому что, во-первых, не очень понятно, что делать в случае, если что-то случится с базой. И потом, за границей каким образом предъявлять диплом, если он в электронном виде? Конечно прогресс не стоит на месте, но тут главное не навредить. Как дополнительный вариант, это нормально. Если у нас диплом в электронном виде будет каким-то образом приходить через Госуслуги, то будет проще установить его подлинность, просто через базу», - отметил он.

Также говоря о цифровизации в целом, Бабич рассказал, что сегодня практически все компании пользуются электронными трудовыми книжками.