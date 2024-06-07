Певица Цой: Не справилась бы с бизнесом, если бы была просто артисткой

По ее словам, ей успешно удается вести бизнес, потому что она не только артист.



«Я благодарю бога за то, что я не только артист: я всегда была сама себе продюсер, всегда сама вела свои компании, сама все смотрела, читала, изучала. Если бы я просто пришла из артистического мира в бизнес, я бы не справилась ни с чем, потому что здесь большая часть ответственности лежит на человеке, создающем предприятие. Мне в этом помогло то, что я режиссер-постановщик собственных шоу, я каждый гвоздь знаю на своей сцене, я сама отслеживаю все технологические процессы, как что будет устроено и так далее. Я каждый день себя убеждаю, что это прекрасная работа, которая мне очень нужна. При этом всем я успеваю рождать новые песни, они записываются в студии», - отметила Цой.

Накануне блогер Анастасия Ивлеева открыла в Москве азиатский бар NUDLES и заявила НСН, что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в свою очередь рассказал «Радиоточке НСН», что в случае с ресторанами, которые открывают селебрити, всегда нужно понимать, зачем туда пойдут клиенты – за едой или за открывшей заведение «звездой».

