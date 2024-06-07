Певица Цой: Не справилась бы с бизнесом, если бы была просто артисткой

Певица Цой заявила НСН, что если бы она просто пришла из артистического мира в бизнес, то не справилась бы ни с чем.



Певица, народная артистка РФ Анита Цой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказала спецкору НСН о своей компании «Цойкины рецепты», которая производит консервированную продукцию премиум класса, созданную по авторским рецептам певицы.

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«В прошлом году я первый раз попала на ПМЭФ, меня все покорило, как будто побывала на Олимпийских играх. За год мы распродали все, что закатали. Мы изучали рынок все это время и решили строить мини-завод. За год руками было закатано 37 тысяч банок, в этом году мы будем увеличивать объемы производства в 20 раз. В этом году наш стенд ни минуты не пустовал. На этом ПМЭФ мы уже заключаем большие контракты, будут поставки в магазины «Азбука вкуса». Это для нас очень серьезно, потому что до этого мы работали только с маркетплейсами и несколькими фермерскими магазинами», - сказала собеседница НСН.
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По ее словам, ей успешно удается вести бизнес, потому что она не только артист.

«Я благодарю бога за то, что я не только артист: я всегда была сама себе продюсер, всегда сама вела свои компании, сама все смотрела, читала, изучала. Если бы я просто пришла из артистического мира в бизнес, я бы не справилась ни с чем, потому что здесь большая часть ответственности лежит на человеке, создающем предприятие. Мне в этом помогло то, что я режиссер-постановщик собственных шоу, я каждый гвоздь знаю на своей сцене, я сама отслеживаю все технологические процессы, как что будет устроено и так далее. Я каждый день себя убеждаю, что это прекрасная работа, которая мне очень нужна. При этом всем я успеваю рождать новые песни, они записываются в студии», - отметила Цой.

Накануне блогер Анастасия Ивлеева открыла в Москве азиатский бар NUDLES и заявила НСН, что гастрономические тренды возвращаются в 2000-е годы. Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров в свою очередь рассказал «Радиоточке НСН», что в случае с ресторанами, которые открывают селебрити, всегда нужно понимать, зачем туда пойдут клиенты – за едой или за открывшей заведение «звездой».

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ФОТО: РИА Новости
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