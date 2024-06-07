Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года
Со следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-24.
Президент подчеркнул, что вопрос давно назрел и сегодня у государства есть необходимые ресурсы, чтобы начать его решать.
Путин отметил, что из-за бюджетных и финансовых ограничений не было возможности повышать пенсию для этой категории граждан. Он поручил подготовить правительству и «Единой России» соответствующий законопроект.
Ранее Путин заявил о снижении безработицы в России до 2,6% в апреле 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru