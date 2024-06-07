Путин: Индексация пенсий работающим пенсионерам возобновится со следующего года

Со следующего года будет возобновлена индексация пенсий работающим пенсионерам, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-24.

Путин: В 2024 году будет введен новый инструмент - «сберегательный сертификат»

Президент подчеркнул, что вопрос давно назрел и сегодня у государства есть необходимые ресурсы, чтобы начать его решать.

Путин отметил, что из-за бюджетных и финансовых ограничений не было возможности повышать пенсию для этой категории граждан. Он поручил подготовить правительству и «Единой России» соответствующий законопроект.

Ранее Путин заявил о снижении безработицы в России до 2,6% в апреле 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ПенсионерыПенсия

Горячие новости

Все новости

партнеры