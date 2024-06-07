Путин заявил, что США задолжали мировой экономике $54,3 трлн

Остальная часть суммы, по словам Путина, представляет собой вложения граждан других стран в американские компании, которые, хотя и обеспечены надежностью этих компаний, все же зависят от состояния американской экономической системы, сообщает «Газета.Ru».

На пленарном заседании ПМЭФ Путин также заявил, что США используют свое монопольное положение на мировом финансовом рынке для извлечения значительной прибыли, передает «Радиоточка НСН».

