«Всуе не упоминать!»: Путин на ПМЭФ остудил ядерные фантазии и вспомнил Сталина

ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКА: СТАЛИН И СУП ДЛЯ ПЕТУХОВ

В числе главных экономических заявлений Путина оказались новости о возобновлении с 2025 года индексаций пенсий работающим пенсионерам, введении «сберегательного сертификата», расширении программы семейной ипотеки и минимальном уровне безработице, ниже которого уже и представить невозможно.

«Сегодня в России рекордно низкая безработица, в апреле она составила всего 2,6%. (…) Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас - где найти кадры», - указал Путин.

Накануне «исторически рекордной безработицей» хвастался глава Сбербанка Герман Греф.

«Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем. Сегодняшнее время - время работника, а не работодателя, сегодня работодатели бегают за работником», - констатировал Герман Оскарович, подсчитав, что сегодня на каждого квалифицированного работника приходится не менее девяти вакансий на рынке.

В ходе разбора российской и мировой экономики из уст Владимира Путина прозвучали два интересных заявления. Говоря о западных партнерах, он вспомнил Иосифа Сталина.

«Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда Берия пришел на них настучать в очередной раз. Ну вот, такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли?» - посетовал Владимир Владимирович.

Рождение другого «хита» спровоцировал Караганов, высказав мнение, что российское правительство начало что-то делать только тогда, когда «петух клюнул», потому что, «пока петух не клюнул, ничего не происходило».

«Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет! Зачем он нужен, этот петух?» – парировал президент России.