«Всуе не упоминать!»: Путин на ПМЭФ остудил ядерные фантазии и вспомнил Сталина
Москва не видит сегодня «исключительного случая» для применения ядерного оружия, а мобилизацию заменит русский характер, сказал Путин, пригрозив правительству «супом для петухов».
Первую для россиян летнюю рабочую неделю подытожил президент РФ Владимир Путин, выступивший на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Начав с экономических тем, Путин дошел до ядерного оружия и мобилизации, традиционно порадовав журналистов яркими фразами. При этом компанию российскому лидеру на сцене составило колоритное трио, в которое вошли президенты Боливии и Зимбабве, а также модерировавший сессию политолог Сергей Караганов.
ПРАВИТЕЛЬСТВО И ЭКОНОМИКА: СТАЛИН И СУП ДЛЯ ПЕТУХОВ
В числе главных экономических заявлений Путина оказались новости о возобновлении с 2025 года индексаций пенсий работающим пенсионерам, введении «сберегательного сертификата», расширении программы семейной ипотеки и минимальном уровне безработице, ниже которого уже и представить невозможно.
«Сегодня в России рекордно низкая безработица, в апреле она составила всего 2,6%. (…) Еще 15-20 лет назад главный вопрос состоял в том, как найти работу, а сейчас - где найти кадры», - указал Путин.
Накануне «исторически рекордной безработицей» хвастался глава Сбербанка Герман Греф.
«Я такой безработицы - чуть больше 2% - не помню. Мы это на себе, конечно же, ощущаем. Сегодняшнее время - время работника, а не работодателя, сегодня работодатели бегают за работником», - констатировал Герман Оскарович, подсчитав, что сегодня на каждого квалифицированного работника приходится не менее девяти вакансий на рынке.
В ходе разбора российской и мировой экономики из уст Владимира Путина прозвучали два интересных заявления. Говоря о западных партнерах, он вспомнил Иосифа Сталина.
«Как говорил Иосиф Виссарионович - "других писателей у меня нет", он говорил в отношении Союза писателей в свое время, когда Берия пришел на них настучать в очередной раз. Ну вот, такие партнеры, что же теперь сделать? Со всеми воевать, что ли?» - посетовал Владимир Владимирович.
Рождение другого «хита» спровоцировал Караганов, высказав мнение, что российское правительство начало что-то делать только тогда, когда «петух клюнул», потому что, «пока петух не клюнул, ничего не происходило».
«Петуха отправим в суп, не переживайте. Потому что он курочек не топчет! Зачем он нужен, этот петух?» – парировал президент России.
ОРУЖИЕ И МОБИЛИЗАЦИЯ: «ВСУЕ НЕ УПОМИНАТЬ»
Однако на этом шутки закончились. Отвечая на вопросы журналистов, президент России затронул крайне резонансные темы ядерного оружия и мобилизации. Никакой мобилизации в ближайшее время не будет, успокоил президент.
«Мы выдавливаем противника из тех территорий, которые должны быть поставлены под наш контроль. В этом смысле у нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем», - заверил Владимир Владимирович.
Не планирует Россия и применять ядерное оружие, пообещал президент, призвав не касаться этой темы «всуе» и указав на «исключительный случай».
«Пожалуйста, и я тоже всех попросил, лишний раз всуе такие вещи (возможность ядерных ударов – прим. НСН) не упоминать (…) Применение возможно только в исключительном случае. Я не считаю, что такой случай наступил. И нет такой необходимости. Но эта доктрина – живой инструмент и мы следим за тем, что происходит в мире и не исключаем внесений в доктрину», – объяснил Путин.
По его словам, у российских бойцов есть характер, на фоне которого никакое ядерное оружие не нужно.
«Когда мы видим, что такое русский характер, что такое характер российского гражданина, понимаем это и опираемся на это, то никакое атомное оружие нам не нужно», - пояснил глава государства.
Вместе с тем, Путин продолжил прогремевшую на ПМЭФ тему возможных поставок дальнобойного российского оружия дружественным странам.
«Мы пока не поставляем (такое оружие – прим. НСН), пока. Но мы оставляем за собой право это делать тем государствам, либо даже каким-то легальным структурам, которые испытывают определенное давление на себе, в том числе военного характера со стороны тех стран, которые поставляют оружие на Украину и призывают их использовать против нас, против нашей российской территории. (…) Но сказать, что мы завтра будем это делать, я тоже не готов», - заинтриговал лидеров недружественных стран президент РФ.
Вскоре «ядерные аспекты» речи президента разъяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Риторика президента была абсолютно четкой. Он обратил внимание на то, что у нас на эту тему (ядерную – прим. НСН) должно быть, наверное, меньше фантазий различного толка, тем более, каких-то совершенно оторванных от жизни, а больше нужно ссылаться на имеющийся документ, на ядерную доктрину», - четко разъяснила Захарова.
Интересно, прислушается ли к словам президента и «первой леди российской дипломатии» зампред Совбеза Дмитрий Медведев, 6 июня напугавший в Telegram «европейских слюнявых псов» и других друзей США применением российских вооружений «со стороны третьих лиц».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru