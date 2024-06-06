«От культуры до философии»: Захарова назвала ПМЭФ универсальной площадкой
ПМЭФ позволяет на счет сочетания разных спикеров увидеть «остриё проблемы», рассказала НСН представитель МИД РФ Мария Захарова.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) стал универсальной площадкой для обсуждения проблем из всех возможных областей. Об этом спецкору НСН в кулуарах форума заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В Санкт-Петербурге 6 июня состоялось торжественное открытие ПМЭФ-24, который стал уже 27 по счету. В нем принимают участие первые лица страны, также ожидаются представители 136 государств. Центральным событием форума станет пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина. Помимо этого, на площадке запланировано 150 тематических дискуссий и двусторонние деловые мероприятия в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами.
Захарова считает, что площадка форума помогает находить решения для важнейших вопросов.
«Форум стал по-настоящему универсальным. Здесь обсуждаются все темы. Экономика, конечно, на первом месте, но и международные отношения, и политика, гуманитарная сфера и культура. Также и стыковые проблемы, когда, например, экономика и культура, бизнес и образование находят возможность за счет сочетания интересных спикеров увидеть «остриё проблемы». Оно заключается в том, что многие дисциплины уже переросли сами себя. Поэтому необходимо сочетание каких-то сфер, чтобы понять, о чем идет речь, разобраться. Например, искусственный интеллект, о котором мы будем говорить завтра. Это ведь обо всем: и о философии, и о технологиях, и о праве, образовании, этике. И форум дает возможность все это полноценно обсудить», - подчеркнула представитель МИД.
Ранее стало известно, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поучаствует на площадке ПМЭФ-24 в теледебатах RT на тему «Смог ли Запад демонизировать Россию» и обсуждении «Реквием по Европе», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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