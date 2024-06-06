«От культуры до философии»: Захарова назвала ПМЭФ универсальной площадкой

«Форум стал по-настоящему универсальным. Здесь обсуждаются все темы. Экономика, конечно, на первом месте, но и международные отношения, и политика, гуманитарная сфера и культура. Также и стыковые проблемы, когда, например, экономика и культура, бизнес и образование находят возможность за счет сочетания интересных спикеров увидеть «остриё проблемы». Оно заключается в том, что многие дисциплины уже переросли сами себя. Поэтому необходимо сочетание каких-то сфер, чтобы понять, о чем идет речь, разобраться. Например, искусственный интеллект, о котором мы будем говорить завтра. Это ведь обо всем: и о философии, и о технологиях, и о праве, образовании, этике. И форум дает возможность все это полноценно обсудить», - подчеркнула представитель МИД.

Ранее стало известно, что экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль поучаствует на площадке ПМЭФ-24 в теледебатах RT на тему «Смог ли Запад демонизировать Россию» и обсуждении «Реквием по Европе», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

