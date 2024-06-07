«Артистов полно!»: Анита Цой призвала обучать больше звукорежиссеров
В России не хватает звукорежиссеров, художников по свету, того, кто занимается авторским правом, администрацией, директорскими, юридическими нормами, сказала НСН Анита Цой.
Певица, народная артистка РФ Анита Цой в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) рассказала спецкору НСН, что сейчас в России очень много артистов, а людей из креативной индустрии не хватает.
«Я на ПМЭФ выступаю не только в качестве бизнесмена, но и как заведующий кафедрой креативных индустрий Донского государственного технического университета. Это ближе к тому, что я делаю и чем всегда занималась. Мы растим молодое поколение, у меня в Ростове-на-Дону 10 лет существует музыкальная школа. Мы сделали законченный цикл образования - дети от трех лет приходят и выходят уже после вуза, далее мы трудоустраиваем этих детей. У нас большие фестивальные движения, мы делаем постановки, мюзиклы, к которым прописываем и музыку, и текст - полное авторство. Мы растим на нашей кафедре креативных людей для креативной индустрии, потому что артистов уже полно. Я не хочу никого обидеть, я сама артист, но их очень много, а вот тех, кто занимается авторским правом, администрацией, директорскими, юридическими нормами, практически нет у нас. Вот этот контингент, включая звукорежиссеров, художников по свету, лучшая плеяда мастеров уходит. Я все мечтаю свои навыки по созданию шоу передать следующему поколению, используя искусственный интеллект, новые технологии. Я думаю, что они пойдут еще дальше, будут создавать концерт, которым мы будет гордиться, а наша страна еще будет на этом прекрасно зарабатывать», - сказала собеседница НСН.
Законопроект о креативных индустриях позволит творческим людям преодолеть существующие административные барьеры и выстроить гармоничные взаимоотношения внутри городского сообщества, сообщил ранее в интервью «Радиоточке НСН» зампред комитета Госдумы по экономической политике, соавтор инициативы Станислав Наумов.
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