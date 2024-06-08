Гендиректор News Media рассказал, как Telegram определил будущее медиа
Появление новых медиа изменило расстановку сил в медиасреде в XXI веке: так Telegram-каналы стали авторитетным источником новостей, составляя конкуренцию традиционным СМИ, заявил гендиректор холдинга News Media на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам Иксанова, решение одними из первых развивать новостные каналы в Telegram буквально «определило будущее» медиагруппы. В число активов холдинга входят Telegram-каналы Mash и Shot, аудитория которых сейчас превышает один миллион человек.
«Мы не просто сообщаем новости, мы создаем доверительные отношения с нашими читателями, делая их частью нашего сообщества. Это наше ноу-хау, которое помогает нам оставаться актуальными и конкурентоспособными в цифровую эпоху», - отметил медиаменеджер.
Будущее — за развитием новых форматов контента и в поиске инновационных подходов, уверен Иксанов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru