Гендиректор News Media рассказал, как Telegram определил будущее медиа

Появление новых медиа изменило расстановку сил в медиасреде в XXI веке: так Telegram-каналы стали авторитетным источником новостей, составляя конкуренцию традиционным СМИ, заявил гендиректор холдинга News Media на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам Иксанова, решение одними из первых развивать новостные каналы в Telegram буквально «определило будущее» медиагруппы. В число активов холдинга входят Telegram-каналы Mash и Shot, аудитория которых сейчас превышает один миллион человек.

«Мы не просто сообщаем новости, мы создаем доверительные отношения с нашими читателями, делая их частью нашего сообщества. Это наше ноу-хау, которое помогает нам оставаться актуальными и конкурентоспособными в цифровую эпоху», - отметил медиаменеджер.

Будущее — за развитием новых форматов контента и в поиске инновационных подходов, уверен Иксанов.

В мае Telegram впервые стал самым популярным приложением у россиян, подсчитали аналитики.

