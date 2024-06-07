В Кремле исключили возможность давать безвозвратные кредиты странам Африки

Россия не может выдавать безвозмездные кредиты африканским странам подобно тому, как это делалось в эпоху СССР. Об этом в интервью РБК на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он отметил, что в те времена была совершенно иная система, которая обладала возможностями раздавать кредиты без последствий для собственной экономики.