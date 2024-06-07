В Кремле исключили возможность давать безвозвратные кредиты странам Африки
Россия не может выдавать безвозмездные кредиты африканским странам подобно тому, как это делалось в эпоху СССР. Об этом в интервью РБК на полях ПМЭФ заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в те времена была совершенно иная система, которая обладала возможностями раздавать кредиты без последствий для собственной экономики.
Песков отметил, что Россия не настолько богата и сталкивается с множеством собственных проблем, которые требуют решения.
Пресс-секретарь президента выразил мнение, что, возможно, не следует выступать в роли «щедрого Деда Мороза» и заниматься «филантропией». По его словам, для эффективного сотрудничества требуются новые подходы и рамки, основанные на взаимной выгоде, уважении и учете общих интересов, передает «Радиоточка НСН».
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