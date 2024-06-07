Путин: В 2024 году будет введен новый инструмент - «сберегательный сертификат»

Закончив эту мысль, глава государства шутливо отметил, что надеется, что Минфин и Сбер «не высосут все деньги» из банков. Вероятно также намекая на высокий процент кредитования частных банков.

Кроме т ого, Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с 3 до 10 лет.

«С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. На них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей, предлагаю её донастроить, а именно, увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет», - отметил глава государства.

Ранее Министерство финансов РФ выступило за сохранение налогообложения доходов по депозитам на нынешнем уровне, передает «Радиоточка НСН».

