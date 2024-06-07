Путин: В 2024 году будет введен новый инструмент - «сберегательный сертификат»
В 2024 году будет введен новый инструмент - «сберегательный сертификат», который позволит сохранять гражданам деньги под более выгодный процент, чем даже в депозите, заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Закончив эту мысль, глава государства шутливо отметил, что надеется, что Минфин и Сбер «не высосут все деньги» из банков. Вероятно также намекая на высокий процент кредитования частных банков.
Кроме т ого, Путин поручил продлить срок софинансирования накоплений граждан по программе добровольных долгосрочных накоплений с 3 до 10 лет.
«С 1 января текущего года запущена специальная программа поддержки добровольных долгосрочных накоплений граждан. Теперь они застрахованы и софинансируются государством. На них можно также получить налоговый вычет. Программа стартовала недавно и пока отстает от целевых показателей, предлагаю её донастроить, а именно, увеличить срок софинансирования сбережений граждан. Сейчас он составляет три года. Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до 10 лет», - отметил глава государства.
Ранее Министерство финансов РФ выступило за сохранение налогообложения доходов по депозитам на нынешнем уровне, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин поручил принять федеральный закон, который даст четкую правовую базу креативной индустрии
- Путин: Россия вышла на 100% обеспечение собственной мясной продукцией
- Минобороны РФ: Безэкипажные катера ВСУ были уничтожены в Черном море
- Путин: Нужно установить ставку в 5% по налогу на прибыль для IT-компаний РФ
- Число погибших после обрушения дома в Луганске выросло до четырех
- Путин заявил о снижении безработицы в России до 2,6% в апреле
- Лионель Месси назвал лучшие футбольные клубы мира
- Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений
- Путин: В 2024 году будет введен новый инструмент - «сберегательный сертификат»
- Путин заявил о цели вхождения России в четверку крупнейших экономик мира
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru