Аналитик опроверг связь сбоев в Telegram с атаками на пленарку с Путиным на ПМЭФ

Масштабный сбой в работе Telegram, скорее всего, вызван внутренними проблемами мессенджера, а не DDoS-атаками, связанными с пленарной сессией президента России Владимира Путина на ПМЭФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя TelecomDaily Дениса Кускова.

За идею: Для организации DDoS-атак используют политически заинтересованных хакеров

Сбой мог быть вызван тестированием новых функций и обновлений в программе. DDoS-атаки на порталы ПМЭФ в 2024 году увеличились по сравнению с 2023 годом, но были успешно отражены.

Ранее стало известно, что в марте 2024 года число DDoS-атак на тревел-сегмент выросло на 138%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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