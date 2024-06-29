Не воровство? Передача доходов от замороженных активов РФ может навредить международной валютной системе
С начала спецоперации страны ЕС и члены G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов.
Евросоюз продолжает анонсировать оказание новой материальной помощи Киеву за счет доходов от замороженных российских активов. При этом не все западные страны стремятся помогать Украине деньгами. В то же время некоторые специалисты считают, что распоряжение замороженными активами РФ навредит международной валютной системе.
ОПАСНО ДЛЯ МИРА?
Так, руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей заявил, что решение западных стран направить доходы от замороженных активов РФ на поддержку Киева продолжает представлять угрозу для функционирования международной валютной системы. По его мнению, в этой ситуации главную угрозу представляет недостаток правовой базы для таких шагов.
«Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», – заметил Грей.
До этого страны-члены «Большой семерки» (G7) договорились о том, чтобы предоставить Украине кредит на $50 млрд, обязательства по которому будут покрываться за счет доходов от процентов с замороженных на Западе российских активов. По данным издания France Presse, это должно произойти до конца 2024 года. Сообщалось, что инициатива о передаче доходов Украине исходила от властей США. При этом предполагалось, что Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.
Позже глава правительства Италии Джорджа Мелони заявила, что страны G7 достигли соглашения по предоставлению Киеву кредита в $50 млрд. Однако выяснилось, что речь идет не о конфискации российских активов, а о процентах от них.
К тому же 24 июня верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании глав МИД в Люксембурге должен был объявить о первом транше в размере €1,4 млрд прибыли от активов России в фонд помощи Украине. Средства должны были направить через Данию, Германию и Чехию. Отмечалось, что эти государства будут совершать требуемые Украиной закупки. При этом следующий транш в фонд помощи собирались перевести весной 2025 года через Италию, Латвию, Румынию и Швецию.
После этого министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что указанная сумма доходов от активов РФ в размере €1,4 млрд пойдет на финансирование боеприпасов, артиллерии, ракет и систем ПВО для Киева.
После начала спецоперации на Украине страны Евросоюза и члены G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов. Большая часть этих средств, примерно €200 млрд, хранится в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear.
Между тем, в Минфине допустили, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом средства. Так, директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина РФ Дмитрий Тимофеев подчеркнул, что Запад вряд ли вернет замороженные российские активы «в каком-то обозримом будущем». Он также добавил, что если представители западных стран все же решатся на прямую конфискацию российских средств, то совершат большую стратегическую ошибку.
При этом в Минфине США отказались считать воровством передачу Украине доходов от российских активов.
«Средства России лежат в виде наличности, но они приносят доход учреждению, на который РФ не имеет права», - заявила в интервью телеканалу ABC министр финансов США Джанет Йеллен.
НЕ ВСЕ ХОТЯТ ПОМОГАТЬ
При этом 28 июня стало известно, что страны ЕС не достигли договоренности о мерах по выделению Киеву кредита G7 в $50 млрд с использованием доходов от российских активов. Но в ходе пресс-конференции саммита Евросоюза глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что решение может быть принято уже в ближайшие недели, чтобы Украина могла получить средства до конца 2024 года.
Между тем, некоторые западные страны все же отказываются от выделения средств для Киева с помощью доходов от активов РФ. Этому активно препятствует Венгрия. В Австралии пока тоже воздержались от конфискации замороженных российских активов, сославшись на то, что австралийское законодательство не позволит этого сделать.
Дополнительно помогать материально Украине не намерены и в НАТО. Так, пока еще действующий генсек альянса Йенс Столтенберг, который останется на посту до 1 октября 2024 года, отказался от создания пятилетнего фонда для Киева на €100 млрд из-за того, что представители некоторых стран-участниц НАТО не согласны с выделением средств на военную помощь Украине.
При этом, по данным РИА Новости, конфискация странами-членами G7 российских активов приведет к тому, что организация лишится почти $83 млрд.
Между тем Евросоюз уже разрешил разблокировать денежные переводы из России в ЕС, которые заморозили из-за участия в цепочке транзакций, находящихся под санкциями банков. Однако нововведения все же не будут распространяться на средства, находящиеся в европейских депозитариях ценных бумаг. Поэтому разработанный механизм все-таки не решит проблему размораживания активов на счетах Euroclear.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва ответила на новый пакет антироссийских санкции Евросоюза.
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