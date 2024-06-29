Не воровство? Передача доходов от замороженных активов РФ может навредить международной валютной системе

ОПАСНО ДЛЯ МИРА?

Так, руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей заявил, что решение западных стран направить доходы от замороженных активов РФ на поддержку Киева продолжает представлять угрозу для функционирования международной валютной системы. По его мнению, в этой ситуации главную угрозу представляет недостаток правовой базы для таких шагов.

«Мы призываем вовлеченные страны сделать так, чтобы любые действия имели достаточную правовую основу и не подрывали функционирование международной валютной системы», – заметил Грей.

До этого страны-члены «Большой семерки» (G7) договорились о том, чтобы предоставить Украине кредит на $50 млрд, обязательства по которому будут покрываться за счет доходов от процентов с замороженных на Западе российских активов. По данным издания France Presse, это должно произойти до конца 2024 года. Сообщалось, что инициатива о передаче доходов Украине исходила от властей США. При этом предполагалось, что Киев сможет использовать эти средства для восстановления страны.