МВФ: использование доходов с российских активов угрожает валютной системе
Решение западных стран направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины продолжает представлять угрозу для функционирования международной валютной системы из-за отсутствия достаточной правовой основы. Об этом заявил руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, сообщает РИА Новости.
Грей призвал вовлеченные страны обеспечить наличие достаточной правовой основы для таких действий, чтобы не подрывать функционирование международной валютной системы.
Ранее страны G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд, который будет покрываться за счет доходов от процентов с замороженных на Западе российских активов.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов. Большая часть из этих средств, примерно €200 млрд, хранится в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В подмосковном отеле организовали эпидемиологическое расследование
- Президент Боливии назвал отставных военных причастными в попытке госпереворота
- Суд в Казани приостановил деятельность кафе «Исфара» из-за кишечной инфекции
- ФСБ получит доступ к личным делам призывников перед прохождением службы
- МВФ: использование доходов с российских активов угрожает валютной системе
- Дело супруга Блиновской выделено в отдельное производство
- ВТБ с 1 июля повысит ставки по своим ипотечным программам
- В США признали ложь Байдена во время дебатов
- В России с 1 июля начнут эксперимент по маркировке пищевой продукции
- США заявили, что продолжат патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru