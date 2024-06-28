МВФ: использование доходов с российских активов угрожает валютной системе

Решение западных стран направить доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины продолжает представлять угрозу для функционирования международной валютной системы из-за отсутствия достаточной правовой основы. Об этом заявил руководитель миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, сообщает РИА Новости.

Грей призвал вовлеченные страны обеспечить наличие достаточной правовой основы для таких действий, чтобы не подрывать функционирование международной валютной системы.

Саммит ЕС не утвердил меры по выделению Киеву $50 млрд за счет активов России

Ранее страны G7 договорились о предоставлении Украине кредита в размере $50 млрд, который будет покрываться за счет доходов от процентов с замороженных на Западе российских активов.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили около €300 млрд российских валютных резервов. Большая часть из этих средств, примерно €200 млрд, хранится в бельгийской расчетно-клиринговой системе Euroclear, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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