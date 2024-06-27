В Минфине допустили, что Россия навсегда потеряла замороженные Западом средства

Выступая на площадке дискуссионного клуба «Валдай», он отметил, что эти деньги потеряны для Москвы «если не навсегда, то надолго».

Тимофеев также добавил, что если Запад решится на прямую конфискацию российских средств, то совершить большую стратегическую ошибку.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ Москвы на конфискацию российских активов может затронуть находеещеся в России западное имущество, сообщает RT.