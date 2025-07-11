Дрон ВСУ ударил по администрации Энергодара

Украинский беспилотник ударил по зданию администрации города Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Около часа ночи дрон-камикадзе ударил по кровле администрации, к счастью, в этот момент никого в здании не было», — подчеркнул градоначальник.

Администрация получила незначительные повреждения, возгорания не было.

Ранее украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в белгородском селе Новая Таволжанка, погиб один человек, пишет RT.

