Дрон ВСУ ударил по администрации Энергодара
11 июля 202512:34
Украинский беспилотник ударил по зданию администрации города Энергодар в Запорожской области. Об этом сообщил мэр Максим Пухов в своем Telegram-канале.
«Около часа ночи дрон-камикадзе ударил по кровле администрации, к счастью, в этот момент никого в здании не было», — подчеркнул градоначальник.
Администрация получила незначительные повреждения, возгорания не было.
Ранее украинский БПЛА атаковал легковой автомобиль в белгородском селе Новая Таволжанка, погиб один человек, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru