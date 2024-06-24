СМИ: Евросоюз 24 июня объявит о первом транше Украине из активов России
Евросоюз в понедельник, 24 июня объявит о первом транше в размере 1,4 млрд евро прибыли от активов России в фонд помощи Украине. Об этом пишет Politico.
По данным газеты, решение приняли на основе договоренности, достигнутой сообществом 21 июня. Как ожидается, заявление о транше сделает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании глав МИД в Люксембурге.
Politico указывает, что средства в фонд помощи Киеву направят через Германию, Данию и Чехию. Перечисленные страны будут совершать требуемые Украиной закупки. Следующий транш в фонд помощи планируют перевести весной следующего года, посредниками станут Италия, Латвия, Румыния, Швеция.
Ранее министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что ЕС намерен финансировать значительную часть кредита для Киева — $50 млрд, от 50 до 60 процентов этой суммы планируют покрыть за счет прибыли от российских активов, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru