СМИ: Евросоюз 24 июня объявит о первом транше Украине из активов России

По данным газеты, решение приняли на основе договоренности, достигнутой сообществом 21 июня. Как ожидается, заявление о транше сделает верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на заседании глав МИД в Люксембурге.

Politico указывает, что средства в фонд помощи Киеву направят через Германию, Данию и Чехию. Перечисленные страны будут совершать требуемые Украиной закупки. Следующий транш в фонд помощи планируют перевести весной следующего года, посредниками станут Италия, Латвия, Румыния, Швеция.

Ранее министр экономики и финансов Италии Джанкарло Джорджетти заявил, что ЕС намерен финансировать значительную часть кредита для Киева — $50 млрд, от 50 до 60 процентов этой суммы планируют покрыть за счет прибыли от российских активов, напоминает Ura.ru.

