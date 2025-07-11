Сербия уже давно стремилась к постройке атомных электростанций, но этот проект не осуществить без партнерства с ЕС или Москвой. "Росатому" предстоит побороться с французскими корпорациями за это право. Об этом рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.



Сербия начала разработку национальной программы мирного использования ядерной энергии, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович на пресс-конференции. По ее словам, министерство создает сектор по ядерной энергетике, а Институт «Винча» намерен стать научным и образовательным центром региона в этой области, сформировав экспертную комиссию. Для эксперта в этом нет ничего удивительного, так как Белград хотел развивать эту сферу давно, подчеркнула она.