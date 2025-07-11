Очередь на вход: Россия поборется с Францией за «ядерные проекты» Сербии
Желание Сербии развивать мирный атом — логичный ход от властей, но здесь не обойтись без партнеров, «Росатом» к этому готов, заявила НСН Полина Соколова.
Сербия уже давно стремилась к постройке атомных электростанций, но этот проект не осуществить без партнерства с ЕС или Москвой. "Росатому" предстоит побороться с французскими корпорациями за это право. Об этом рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.
Сербия начала разработку национальной программы мирного использования ядерной энергии, сообщила министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович на пресс-конференции. По ее словам, министерство создает сектор по ядерной энергетике, а Институт «Винча» намерен стать научным и образовательным центром региона в этой области, сформировав экспертную комиссию. Для эксперта в этом нет ничего удивительного, так как Белград хотел развивать эту сферу давно, подчеркнула она.
«Сербия давно присматривается к ядерным технологиям, но много лет в этой сфере существовал мораторий на создание атомных электростанций, еще со времен Югославии. Уже налажено сотрудничество с Россией в ядерной медицине, а с Францией достигнуты договоренности по энергетике. Все развивается по плану официальных лиц. Страна зависит от поставок электричества из других стран, поэтому создание АЭС могло бы решить эту проблему. Противодействия со стороны ЕС быть не должно, здесь возможно сотрудничество и с Францией, и с Россией. Это вопрос дипломатических договоренностей, сам Бог велел "Росатому" войти в Сербию, дружественную нам страну. Но здесь есть конфликт, поскольку пока еще нет договоренностей Белграда с Москвой по газу, а также тут возможна конкуренция с французскими компаниями за атомную энергию», — отметила собеседница НСН.
Ранее Соколова заявила НСН, что Западу выгодно сменить власть в Сербии, чтобы присоединить страну к антироссийским санкциям.
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