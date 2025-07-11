ВС РФ освободили Зеленую Долину в ДНР

Армия России установила контроль над селом Зеленая Долина в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны.

«Освобожден населенный пункт Зеленая Долина», — говорится в сообщении.

Село было взято под контроль благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Запад».

Ранее Вооруженные силы РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:СпецоперацияДНРВооруженные Силы РФМинобороны

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