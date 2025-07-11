Песков: Россия и Украина продолжают работу по обмену пленными

«Эта работа идёт», - ответил он на соответствующий вопрос.

Представитель Кремля добавил, что Москва ждёт от Киева предложений «по срокам продолжения двусторонних прямых переговоров».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новых российско-украинских переговоров не будет до тех пор, пока не завершатся те обмены, договорённости о которых были достигнуты раньше, сообщает RT.

