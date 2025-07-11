СМИ: Volkswagen впервые закроет завод в Китае
Немецкий автоконцерн Volkswagen Group впервые в истории закроет завод в Китае. Об этом сообщает Handelsblatt, ссылаясь на источники.
По данным газеты, закрывается совместное предприятие производителя с китайской компанией SAIC в городе Нанкин, открытое в 2008 году. Максимальная мощность выпуска составляла 360 тысяч машин в год, в последнее время она была понижена, предприятие выпускало автомобили Passat, Skoda Superb.
Производство на объекте уже остановили, завод закроют во второй половине года. Решение связывают с логистическими сложностями. Предприятие находится в промышленной зоне близ центра города, это осложняет его реконструкцию, и модернизация завода для выпуска электрокаров стала бы затратной и неэффективной. Территория и строения будут возвращены в собственность администрации города.
Ранее в Германии более 20 тысяч сотрудников Volkswagen согласились досрочно расторгнуть рабочие контракты в ближайшие годы, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Брянской области и Крыму сбили еще семь украинских БПЛА
- СМИ: Volkswagen впервые закроет завод в Китае
- Дрон ВСУ ударил по администрации Энергодара
- ВС РФ освободили Зеленую Долину в ДНР
- Очередь на вход: Россия поборется с Францией за «ядерные проекты» Сербии
- Хиддинк не исключил возможности вновь посетить Россию
- Над Брянской областью и Крымом сбили четыре дрона ВСУ
- Макрон заявил о готовности направить на Украину до 50 тысяч военных
- Кабмин утвердил план развития индустрии музинструментов и звукового оборудования
- «Не дай Бог на пляже!»: Врач назвал опасным секс в жару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru