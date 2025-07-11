В Брянской области и Крыму сбили еще семь украинских БПЛА
11 июля 202512:58
Еще семь беспилотников ВСУ самолетного типа ликвидировали над Брянской областью и Крымом. Об этом заявило Минобороны.
«В период с 11.00 мск до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство.
Так, в Брянской области сбили четыре дрона, в Крыму - три.
Ранее, с 10.40 до 10.50 мск, над этими регионами ликвидировали четыре украинских беспилотника.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru