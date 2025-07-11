В Брянской области и Крыму сбили еще семь украинских БПЛА

«В период с 11.00 мск до 11.45 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщает ведомство.

Так, в Брянской области сбили четыре дрона, в Крыму - три.

Ранее, с 10.40 до 10.50 мск, над этими регионами ликвидировали четыре украинских беспилотника.



